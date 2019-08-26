Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Зенит» может приобрести защитника «Порту» Осорио

Защитник «Порту» Йордан Осорио попал в сферу интересов «Зенита». Питерский клуб намерен подписать 25-летнего футболиста уже в летнее трансферное окно. Стороны уже веду переговоры относительно возможного трансфера венесуэльца, информирует известный журналист Нобель Арустамян в своем Telagram-канале.
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Источник: «Зенит» ведёт переговоры по трансферу защитника «Порту» Осорио

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