Футбол
«Зенит» может приобрести у «Рубина» воспитанника «Спартака» Коновалова
«Зенит» может приобрести у «Рубина» воспитанника «Спартака» КоноваловаSport24.ru12:17
Петербургский клуб изучает возможные варианты сделки по Коновалову, в том числе обмен на Магомеда Оздоева, уже выступавшего за «Рубин». Коновалов защищает цвета «Рубина» с февраля 2018 года. До этого воспитанник московского «Спартака» выступал за «Кубань».
Sport24.ru12:17
с чего всё началось
Ранее Оздоев уже выступал за «Рубин» — ему хорошо знакомы требования Курбана Бердыева. Уроженец Краснодара Коновалов начинал карьеру в молодежном составе московского «Спартака», а затем 3 сезона провел в «Кубани». В текущем сезоне Коновалов сыграл в составе «Рубина» 13 матчей и забил один гол.Нева Спорт03:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Футбол
Россия и Швеция объявили стартовые составы на матч Лиги наций
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба в матче Лиги наций со шведами выйдет на поле в стартовом составе, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 13:53
Футбол
Оздоев может покинуть «Зенит» зимой
Обновлено в 13:21
Футбол
Президент УЕФА допустил введение VAR в Лиге чемпионов в этом сезоне
Президент УЕФА Александр Чеферин подтвердил, что организация ведет работу по внедрению видеповторов в еврокубках.
Обновлено в 13:46
Футбол
«Динамо» подписало новый контракт с 19-летним полузащитником
За основную команду бело-голубых 19-летний Липовой дебютировал 26 сентября 2018 года в матче Кубка России против «Торпедо» (1:0). В общей сложности хавбек провел два официальных матча за московский клуб, но результативными действиями не отметился.
Обновлено в 13:46
Футбол
В «Милане» заявили о возможном возвращении Ибрагимовича в клуб
Агент шведского футболиста Мино Райола уже встретился с представителями клуба. Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
Обновлено в 12:31
Футбол
Головин рассказал о работе под руководством Анри
Обновлено в 11:38
Футбол
Агент Влашича назвал цену на игрока
Агент Тончи Мартич, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его клиент может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Стоит напомнить, что футболист находится в аренде в армейском клубе, а права на 21-летнего хавбека принадлежат английскому «Эвертону».
Обновлено в 13:43
Футбол
Коста вернулся в общую группу «Атлетико» перед игрой с «Барселоной»
Обновлено в 13:31
Футбол
Костакурта: Манчини проделал отличную работу в сборной Италии
Вице-комиссар Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта высоко оценил работу главного тренера национальной команды Италии Роберто Манчини, ранее возглавлявшего петербургский «Зенит».
Обновлено в 13:05
Футбол
Стали известны три финалиста «Золотого мяча»
В понедельник, 3 декабря, в Париже победитель голосования получит самый престижный индивидуальный трофей.
Обновлено в 13:51
Футбол
Football Leaks: Васильев получал 10% с каждой продажи игроков «Монако»
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев имеет пункт в контракте с клубом, по которому он получает 10% от продажи игроков.
Обновлено в 10:12
Футбол
Линекер изменил свою фразу о том, что в футболе всегда побеждают немцы
Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер с юмором отреагировал на последние результаты национальной команды Германии.
Обновлено в 10:44
Футбол
Нигерия — Уганда 0:0
Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса отыграл 69 минут, после чего был заменен. Товарищеский матч Нигерия — Уганда — 0:0
Обновлено в 12:48
Футбол
Зеедорф изъявил желание поработать в АПЛ
Наставник сборной Камеруна Кларенс Зеедорф надеется, что когда-нибудь получит работу в клубе АПЛ.
Обновлено в 12:29
Футбол
«Реал» намерен продлить контракт с Навасом до 2021 года
Вратарь «Реала» Кейлор Навас может продлить контракт с мадридцами.
Обновлено в 10:46