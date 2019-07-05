Футбол
«Зенит» может приобрести форварда «Реала»Bookmaker-ratings.ru 04:56
Нападающий Кристо Гонсалес может продолжить карьеру в России. 21—летним воспитанником «Реала» интересуется «Зенит». Как сообщает Marca, «Реал» готов продать своего игрока за 10 млн евро.
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