Нападающий Кристо Гонсалес может продолжить карьеру в России. 21—летним воспитанником «Реала» интересуется «Зенит». Как сообщает Marca, «Реал» готов продать своего игрока за 10 млн евро.

Происшествия Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.

Политика США запустили программу по борьбе с «пагубным влиянием России» Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) запустило программу, которая называется "Противодействие пагубному влиянию Кремля".

Происшествия Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Петербурге Погибли 14 членов экипажа, в числе которых семь капитанов первого ранга и два героя России.

Теннис После поражения Медведева на Уимблдоне не осталось россиян Медведев был последним представителем России на Уимблдоне в одиночном разряде.

Общество Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.

Общество Десятки тысяч россиян остались без пенсии из-за стажа Если же человеку не хватает баллов или стажа, то он останется без пенсии еще на пять лет.

Происшествия Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.

Политика В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не закачать нужный объем газа, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Общество Минсельхоз намерен контролировать сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства РФ может получить контроль над сбором, переработкой и продажей дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.

Общество В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Политика Путин поздравил Мадуро с Днем независимости Венесуэлы Президент России Владимир Путин поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с Днем независимости Боливарианской Республики.

Происшествия Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.

Происшествия Таксист-отравитель задержан в Москве В Москве сотрудники полиции задержали таксиста, травившего пассажиров сильнодействующими веществами.

Наука На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.

Политика Британский МИД отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе СМИ МИД Великобритании отказал журналистам телеканала Russia Today (RT) в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ.

Политика В Гибралтарском проливе задержали иранский танкер с нефтью для Сирии Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо сообщил, что в Гибралтарском проливе по просьбе США был задержан иранский супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию.

Общество Суд в Югре отказал тяжелобольному мальчику в лекарстве Как пишут СМИ, ребенок вместе с родителями приехал из Нефтеюганска на заседание суда в Ханты-Мансийск по делу о выдаче ему жизненно важного лекарства.

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.

Политика В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы» Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".

Политика С новым главой Донбасса перестали общаться родители Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Краматорск, где представил нового главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.

Здоровье Как на 50 процентов снизить риск женской онкологии Эксперты советуют проверяться не реже раза в три года, а женщинам в зоне риска рекомендуется увеличить частоту проверок.

Авто Lego привезет в Россию полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron Компания Lego представит в России полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron.