Футбол

«Зенит» может приобрести австралийского полузащитника «Селтика»Спорт день за днем 16:17

Если верить шотландскому изданию The Scottish Sun, «Зенит» проявляет интерес к Тому Рогичу, австралийцу сербского происхождения, защищающему цвета «Селтика». Как утверждает этот источник, клуб из Петербурга готов заплатить за полузащитника кельтам 10 млн евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вышел из футзала, играл на ЧМ-2018, проигрывал «Зениту» в ЛЕ. В Питере интересуются австралийцем

Sport24.ru17:30

«Зенит» готов заплатить за нападающего «Селтика» 10 миллионов евро

Советский спорт15:22

«Зенит» готов заплатить € 10 млн за хавбека «Селтика» Рогича

Чемпионат15:37

«Зенит» приготовил 11 миллионов долларов за полузащитника «Селтика»

Sport.ru16:13

«Зенит» хочет купить Рогича за 11,4 млн долларов

Gazeta.SPb16:05

«Зенит» интересуется австралийцем Рогичем. «Селтик» просит 15 млн фунтов

Sports.ru17:06

СМИ: «Зенит» предложит 11 миллионов долларов за полузащитника «Селтика» Рогича

Спорт-Экспресс15:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Наука

Ученые нашли древний дворец в иракском водохранилище

Археологи считают, что глиняные таблички, покрытые древними письменами, могут помочь ученым лучше понять жизнь общества.
Обновлено в 13:08
Политика

Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном

При посадке самолета авиакомпании Kenya Airlines в аэропорту Хитроу безбилетник выпал из отсека шасси.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие

Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено в 08:13
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Обновлено в 16:01
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова высказался о конце карьеры бойца

Обновлено в 18:17
Общество

МЧС предупредило о грозе с градом в Москве до утра

Обновлено в 19:16
Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на блокпост в Чечне

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, в результате которого погиб полицейский, сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает интернет-активность исламских радикалов.
Обновлено в 18:16
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Общество

Александр Усс летит в Канск для личной проверки затопленных территорий

Чтобы оценить масштаб бедствия с воздуха и оперативно добраться до места, Александр Усс летит в Канск на вертолете.
Обновлено в 03:20
Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Экономика

США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения

США расширили список продукции из Евросоюза для возможного введения пошлин в ответ на субсидирование ЕС авиаотрасли, увеличив общий объем с 21 до 25 миллиардов долларов, говорится в распространенном во вторник заявлении офиса торгового представителя США.
Обновлено в 19:06
Армия и оружие

Без Франции и Китая. Какой авианосец готовит Россия

Обновлено в 07:35
Авто

Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным

Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено в 07:53
Экономика

Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Общество

Гороскоп на 1 июля: Львам лучше помедитировать, а Рыб побалует Фортуна

Сегодня, 1 июля, гороскоп советует не зацикливаться на временных неудачах и не обращать внимания на мнение недовольных угодить всем на свете нереально.
Обновлено вчера в 10:00
Технологии

Пять сервисов обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их услугам

Пять крупных интернет-сервисов написали записку, в которой обвинили "Яндекс" в ограничении доступа к их услугам.
Обновлено в 06:40
Политика

Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии

В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Самолет с поврежденным шасси сел в Тель-Авиве

Обновлено в 10:08
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено в 18:54
Игры

Remedy вернула издательские права на Alan Wake

Ранее финская студия имела права на франшизу, однако издателем любого проекта могла быть только Microsoft, поскольку у неё были издательские права, однако теперь, похоже, у Remedy полные права на франшизу.
Обновлено в 06:00
Политика

Симоньян высмеяла доклад немецких спецслужб об RT и Sputnik

Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад немецкой контрразведки, которая назвала эти медиаресурсы главными инструментами влияния России.
Обновлено в 13:59
Энергетика

ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцев

ОПЕК утвердила продление сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ еще на девять месяцев, сообщил журналистам министр нефти Ирака Амир Габдан.
Обновлено в 16:09
Гаджеты

WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple

Обновлено в 04:17
Здоровье

В США женщина похудела на 270 килограммов

Жительница штата Теннесси 51-летняя Милла Кларк, весившая 340 килограммов, в результате борьбы с лишним весом смогла похудеть почти в пять раз, передает Daily Mail.Сообщается, что американка страдала от ожирения с детства.
Обновлено в 07:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Том Рогич
Австралийский футболист
Австралийский футболист сербского происхождения, полузащитник клуба «Селтик», игрок сборной Австралии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное