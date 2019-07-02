Футбол
«Зенит» может приобрести австралийского полузащитника «Селтика»Спорт день за днем 16:17
Если верить шотландскому изданию The Scottish Sun, «Зенит» проявляет интерес к Тому Рогичу, австралийцу сербского происхождения, защищающему цвета «Селтика». Как утверждает этот источник, клуб из Петербурга готов заплатить за полузащитника кельтам 10 млн евро.
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Энергетика
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Здоровье
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