Если верить шотландскому изданию The Scottish Sun, «Зенит» проявляет интерес к Тому Рогичу, австралийцу сербского происхождения, защищающему цвета «Селтика». Как утверждает этот источник, клуб из Петербурга готов заплатить за полузащитника кельтам 10 млн евро.

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