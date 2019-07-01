В минувшем сезоне игрок забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Рогич заигран за сборную Австралии. Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что генеральный директор «Зенита» рассказал о расторжении контракта с Маркизио.

Происшествия Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.

Футбол Леонид Федун: «Хотим играть, как „Ливерпуль“» Не какой-то блоггер, который в интернете ругает "Спартак", но сам ни разу не был на стадионе – а тот, кто реально тратит свои деньги.

Происшествия На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Происшествия В Чечне погиб полицейский из Кузбасса При исполнении служебного долга 1 июля погиб сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области старшина полиции Александр Дворников.

Общество Обнародовано скандальное расследование Голунова Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.

Происшествия Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.

Политика Организаторы G20 представили Южные Курилы частью Японии Организаторы саммита G20, который прошел в японской Осаке, разместили на сайте мероприятия видео, где показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами, сообщает РИА Новости.

Происшествия На детской площадке на Украине произошел взрыв В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Жительница Техаса признала себя виновной в отправке бомбы Обаме Жительница Техаса признала себя виновной в отправке заминированных посылок экс-президенту США Бараку Обаме.

Энергетика Шахтеров в Кузбассе отправляют во внеочередные отпуска Около двух тысяч шахтеров в Кемеровской области отправляют во внеочередные отпуска с выплатой двух третей зарплаты из-за приостановки добычи угля.

Общество Губернатор Красноярского края не выдерживает давления Сегодня А.Усс, совместно с начальником ГУ МВД по краю А.Речицким и прокурором края М.Савчиным прибыли в Канск, чтобы лично оценить ситуацию.

Авто В России запретили праворульные автомобили В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.

Политика Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Происшествия В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.

Энергетика Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.

Политика Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.

Общество Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Общество Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.

Армия и оружие Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО Представитель командования войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Павел Кузьмин, в ходе мероприятия заявил, что "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Футбол «Локомотив» расстался с грузинским вундеркиндом Московский "Локомотив" объявил об уходе из команды грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.