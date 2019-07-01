Футбол
«Зенит» заинтересовался полузащитником «Селтика»Невские Новости 17:15
В минувшем сезоне игрок забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Рогич заигран за сборную Австралии. Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что генеральный директор «Зенита» рассказал о расторжении контракта с Маркизио.
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Армия и оружие
В зону бедствия в Иркутской области отправились новосибирские военные
Подвоз питьевой воды пострадавшим планируют начать во вторник, 2 июля.
Обновлено в 22:25
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Футбол
Леонид Федун: «Хотим играть, как „Ливерпуль“»
Не какой-то блоггер, который в интернете ругает "Спартак", но сам ни разу не был на стадионе – а тот, кто реально тратит свои деньги.
Обновлено в 17:00
Происшествия
На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов
Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено в 18:46
Происшествия
В Чечне погиб полицейский из Кузбасса
При исполнении служебного долга 1 июля погиб сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области старшина полиции Александр Дворников.
Обновлено в 22:44
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Политика
Организаторы G20 представили Южные Курилы частью Японии
Организаторы саммита G20, который прошел в японской Осаке, разместили на сайте мероприятия видео, где показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:36
Происшествия
На детской площадке на Украине произошел взрыв
В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Общество
Жительница Техаса признала себя виновной в отправке бомбы Обаме
Жительница Техаса признала себя виновной в отправке заминированных посылок экс-президенту США Бараку Обаме.
Обновлено в 21:56
Энергетика
Шахтеров в Кузбассе отправляют во внеочередные отпуска
Около двух тысяч шахтеров в Кемеровской области отправляют во внеочередные отпуска с выплатой двух третей зарплаты из-за приостановки добычи угля.
Обновлено в 08:39
Общество
Губернатор Красноярского края не выдерживает давления
Сегодня А.Усс, совместно с начальником ГУ МВД по краю А.Речицким и прокурором края М.Савчиным прибыли в Канск, чтобы лично оценить ситуацию.
Обновлено в 12:29
Авто
В России запретили праворульные автомобили
В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей
В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:28
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Происшествия
В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
Обновлено в 18:29
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Политика
Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Общество
Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики
Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено в 16:42
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Общество
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено в 20:47
Армия и оружие
Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
Представитель командования войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Павел Кузьмин, в ходе мероприятия заявил, что "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".
Обновлено в 22:01
Футбол
«Локомотив» расстался с грузинским вундеркиндом
Московский "Локомотив" объявил об уходе из команды грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.
Обновлено в 11:47
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56