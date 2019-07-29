Футбол
Marca: «Барселона» продаст Малкома в «Зенит»Спорт-Экспресс вчера в 07:44
Нападающий "Барселоны" Малком продолжит карьеру в "Зените", утверждает Marca. Бразилец перешел в "Барсу" прошлым летом из "Бордо" за 41 миллион евро, однако не смог закрепиться в стартовом составе.
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Источник: «Зенит» предлагает за Малкома 35+5 миллионов. «Барса» хочет на 5 больше
Спорт-Экспрессвчера в 17:54
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Футбол
Футболист Александр Самедов завершил карьеру
Обновлено в 05:12
Футбол
Моуринью: «Не могу наслаждаться жизнью без футбола»
Друзья говорили мне: "Наслаждайся жизнью".
Обновлено в 03:18
Происшествия
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Силовики провели обыски в «Эковахте» и у кубанских активистов
Сегодня прошли обыски в офисе "Экологической вахты по Северному Кавказу", а также в домах активистов Леонида и Марины Запрудиных, рассказал координатор «Эковахты» Андрей Рудомаха и активистка Арина Лисовец.
Обновлено в 04:39
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Общество
BlaBlaCar могут заблокировать в России
Активисты общероссийского объединения пассажиров предложили Госдуме заблокировать сервис по поиску автомобильных попутчиков BlaBlaCar, сообщают "Известия".
Обновлено в 01:32
Политика
Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр
Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.
Обновлено в 05:10
Политика
Порошенко объяснил поражение своей партии на выборах в Раду
Бывший украинский глава, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что его политическая сила на выборах в Верховную раду Украины могла бы занять второе место, если бы не ряд других политических сил, которые отказались с ней объединяться.
Обновлено в 03:21
Путешествия
АТОР: Сочи выигрывает у Турции конкуренцию за российских туристов
Сочи удерживает пальму первенства, и этот год не исключение.
Обновлено в 05:10
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся
Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан" стартовала во вторник с космодрома Плесецк.
Обновлено в 02:04
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о питании в колонии
Отбывающие срок в колонии полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказали о питании в колонии.
Обновлено вчера в 13:42
Транспорт
В России официально появятся дороги из снега и льда
Российский дорожный научно-исследовательский институт подготовил проект нового госстандарта для дорог, которыми можно пользоваться только в холодное время года.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Поклонская перейдет в Комитет по международным делам — Неверов
Заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская перейдет на работу в Комитет по международным делам в осеннюю сессию.
Обновлено в 04:29
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
Молдавия объявила в международный розыск мужа Жасмин
Молдавия объявила в международный розыск депутата Илана Шора, супруга российской певицы Жасмин. Об этом сообщается на сайте МВД республики.
Обновлено в 04:20
Происшествия
На полигоне в Верхней Пышме погиб солдат-срочник
На полигоне Адуйском в Верхней Пышме погиб 20-летний Ильдар Сиразев, которого призвали на службу из Башкирии.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сигнала о пожаре
В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» на Ходынском поле из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 04:50
Политика
В США не нашли реальных оснований для антироссийских санкций
«Другой причиной санкций стало то, что Россия занялась торпедированием любимого американского занятия на Ближнем Востоке – смены режимов, которую Вашингтон на сей раз захотел осуществить в Сирии», – заявил он.
Обновлено в 01:52
Политика
Генпрокуратура предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций
Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман, комментируя последний несанкционированный митинг в Москве, заявил о необходимости жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных публичных акций.
Обновлено в 05:09
Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась более чем на 50 тысяч гектаров, сообщает Лесопожарный центр.
Обновлено в 00:57
Политика
В Киеве определили срок «исчезновения Украины»
Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.
Обновлено в 02:59
Футбол
Роналду: на сто процентов уверен, что «Реал» проведёт отличный сезон
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мыслями о перспективах в предстоящем сезоне своего бывшего клуба, мадридского «Реала».
Обновлено в 03:27
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
В Рязани загорелся цех по производству жидкости для розжига
В Рязани во вторник начался пожар в цеху, где производится крайне горючее вещество – жидкость для розжига костров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Замурованную в стену церковной лавки мумию нашли в России
В Нижегородской области в деревне Гремячки обнаружили мумию, которая была вмурована в стену церковной лавки XVII века.
Обновлено в 04:56