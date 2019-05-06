«Зенит» может подписать защитника «Ахмата»ФАН 10:24

Защитник «Ахмата» Милад Мохаммади может перейти в «Зенит». По информации Федерального агентства новостей, интерес к футболисту у петербургского клуба появился еще в зимнее трансферное окно.

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Происшествия Авиакомпания «Ямал» передумала покупать 10 самолетов SSJ100 Авиакомпания «Ямал», эксплуатирующая на внутренних рейсах 15 самолетов Sukhoi Superjet 100, передумала покупать еще 10 лайнеров этого типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора перевозчика Василия Крюка.

Армия и оружие У Зеленского «одобрили» назначение Порошенко новым командующим ООС Александра Сирского Новый командующий Объединенных сил Александр Сирский - достойный человек и профессиональный генерал, заявил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

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Происшествия Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

Происшествия Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки Обвинение просит приговорить футболиста Александра Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам.

Происшествия Найдены все родственники погибших в авиакатастрофе в Шереметьево Установлены родственники каждого из 41 погибшего в результате катастрофы в Шереметьево с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Происшествия «Черные ящики» сгоревшего самолета найдены в Шереметьево Сотрудники технических служб в аэропорту Шереметьево обнаружили два «черных ящика» самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся при аварийной посадке 5 мая.

Происшествия В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.

Политика ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула ЦИК Турции принял решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, голосование будет проведено повторно, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в ЦИК Реджеп Озель.

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