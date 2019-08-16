Футбол
«Зенит» может подписать Караваева за 3 миллионаБомбардир.ру вчера в 18:36
«Зенит» готов купить этим летом защитника «Витесса» Вячеслава Караваева, сообщает Omroep Gelderland. По информации источника, за 24-летнего футболиста петербургский клуб намерен предложить 3 миллиона евро.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:56, Ашберн
Политика
Захарова в ответ на слова Болтона о краже технологий напомнила о дипсобственности РФ в США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о краже Россией технологий напомнила о захвате американскими властями российской дипсобственности.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
В киевском аэропорту Борисполь гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Военные летчики в России получат новое оружие
Минобороны планирует включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков пистолет-пулемет ПП-2000 вместо автомата АКС-74У, сообщил источник в оборонной отрасли.
Обновлено в 01:35
Политика
WSJ: Трамп хочет купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.
Обновлено в 01:31
Космос
Ступень европейской ракеты-носителя взорвалась на орбите
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Мосгорсуд оставил в СИЗО еще пять украинских моряков
Мосгорсуд в пятницу признал законным продление на три месяца ареста еще пяти украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 09:39
Игры
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 приедут на Gamescom 2019
Судя по всему, студия не хотела афишировать своё участие в выставке - вскоре после того, как СМИ начали писать о поездке разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 на Gamescom, Денис Рудой поспешил удалить свой пост.
Обновлено в 09:10
Политика
Зеленский развесил в своем офисе картины с шаурмой и пингвинами в Раде
Новый президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса картины современных украинских художников.
Обновлено в 09:03
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Обновлено в 09:04
Происшествия
Экс-владельца «Кубани» приговорили к девяти годам колонии
Мосгорсуд в пятницу назначил девять лет колонии главе украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), бывшему владельцу ФК "Кубань" Олегу Мкртчану за хищение кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:47
Энергетика
Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеров
Нефтяные санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть, поставляемую из России.
Обновлено в 08:02
Футбол
«Локомотив» отказался от Балотелли ради Рибери
По информации Sport24, «Локомотив» получил предложение подписать контракт с итальянским форвардом Марио Балотелли, находящимся сейчас в статусе свободного агента.
Обновлено в 07:16
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Макгрегору грозит штраф за нападение на пожилого мужчину
Обновлено в 05:23
Политика
Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Защитник «Алавеса» арестован по обвинению в домашнем насилии
Игрок «Алавеса» Оливье Вердон арестован полицией Испании, сообщает L'Equipe. 23-летнего защитника обвиняют в домашнем насилии.
Обновлено в 08:49
Игры
Разработка масштабной модификации Skyblivion близится к завершению
Хоть труды разработчиков близятся к завершению, в команду все еще требуются программисты и 3D художники.
Обновлено в 04:54
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Хоккей
«Яндекс» купил права на показ матчей НХЛ в России
«Яндекс» выкупил права на трансляции матчей НХЛ, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 09:06
Политика
Россия пригласила Джонсона и Ким Чен Ына на празднование Победы
Россия направила приглашение на празднование 75-й годовщины Победы северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну и премьеру Британии Борису Джонсону.
Обновлено в 09:44
Футбол
Агент Аит-Беннасера подтвердил интерес ЦСКА к игроку «Монако»
Агент Марио Кнез, представляющий интересы полузащитника «Монако» Юссефа Аит-Беннасера, подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА.
Обновлено в 04:58
Футбол
«Уфа» расторгла контракт с Ванеком
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объявил о расторжении контракта с чешским полузащитником команды Ондржеем Ванеком.
Обновлено в 07:06
Экономика
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян
Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Происшествия
Российская туристка устроила дебош и обмочилась в самолете
Российская туристка устроила дебош и обмочилась в самолете Пьяную женщину успокоил только командир экипажа.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Тарасов: Третьего в постели я не приемлю
Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси
"Чудо на кукурузном поле" Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс из Москвы в Симферополь.
Обновлено в 06:10