Футбол
«Зенит» может подписать Караваева за 3 миллионаБомбардир.ру 18:36
«Зенит» готов купить этим летом защитника «Витесса» Вячеслава Караваева, сообщает Omroep Gelderland. По информации источника, за 24-летнего футболиста петербургский клуб намерен предложить 3 миллиона евро.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:18, Ашберн
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Дело фокуса: камера слежения становится модным аксессуаром
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Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
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WSJ: США организовали ряд встреч между Израилем и ОАЭ по вопросу Ирана
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Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат
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Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы
Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
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Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
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Глава администрации Барнаула ушёл в отставку
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Украина намерена создать режимный морской район вокруг Крыма
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