Футбол
«Зенит» может подписать Караваева за 3 миллионаБомбардир.ру вчера в 18:36
«Зенит» готов купить этим летом защитника «Витесса» Вячеслава Караваева, сообщает Omroep Gelderland. По информации источника, за 24-летнего футболиста петербургский клуб намерен предложить 3 миллиона евро.
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Политика
Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи в Грозном с группой чеченцев из Иордании рассказал им о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным после гибели отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
Обновлено в 04:41
Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Большинство пассажиров экстренно севшего А321 передумали лететь в Крым
Свыше 150 из 226 пассажиров аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний" передумали лететь в Симферополь, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб Подмосковья.
Обновлено в 03:03
Общество
Увеличилось число безработных предпенсионного возраста
Численность безработных россиян предпенсионного возраста во втором квартале 2019 года увеличилась до 122,6 тыс. человек.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
Смертельный показ. Как разбивались истребители пилотажных групп России
Трагедия в Камрани Первые потери пилотажная группа "Русские Витязи", сформированная 5 апреля 1991-го, понесла 12 декабря 1995-го.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
По меньшей мере, четверо военнослужащих ВС Пакистана погибли за прошедшие сутки во время столкновений в спорном регионе Кашмир на границе с Индией, говорится в распространенном заявлении пакистанских военных.
Обновлено в 01:44
Политика
Идею Трампа купить Гренландию в Дании сочли шуткой
В Дании сообщении об интересе президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии в Дании восприняли с недоумением.
Обновлено в 04:42
Общество
Уроженец Казани Муха Люберецкий отрекся от титула «вор в законе»
59-летний уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрекся от титула «вор в законе».
Обновлено в 04:55
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Пропавшего в Омской области трехлетнего Колю Бархатова удалось найти живым. Об этом сообщает интернет-издание NGS55.Ru.
Обновлено вчера в 06:26
Наука
В Новой Зеландии нашли останки пингвина ростом с человека
Пингвин обитал в Новой Зеландии в эпоху палеоцена — примерно 66–56 миллионов лет назад.
Обновлено 14 августа в 22:35
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Кино
Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале
Юэн МакГрегор может вновь сыграть мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в новом сериале по вселенной «Звёздных войн» для стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 04:15
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Авто
МВД разъяснило ситуацию с выдачей автомобильных номеров нового образца
Первые заинтересованы в установке на задние площадки машин двухстрочных регистрационных знаков, так как обычный однострочный на них не помещается, а вторые — в меньших по сравнению с действующим стандартом (245x185 мм) номерах нового образца (190x145 мм).
Обновлено в 05:01
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Второй пилот аварийно севшего в кукурузном поле А321 госпитализирован
Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, Георгий Мурзин попал в больницу.
Обновлено в 05:11
Происшествия
16-летняя челябинка получила ожоги во время удаления аппендикса
В Челябинске 16-летняя девушка получила ожоги во время операции по удалению аппендикса.
Обновлено в 03:48
Интернет
Instagram позволит пользователям отмечать недостоверные публикации
Официальный представитель Facebook-владельца Instagram Стефани Отуэй заявила, что пользователям соцсети предложат новую функцию по маркировке недостоверных публикаций.
Обновлено в 01:26
Общество
Роскомнадзор сообщил о трех проигнорированных Google требованиях
Google проигнорировал три уведомления Роскомнадзора с требованием удалить видео в YouTube, в котором оскорбляют государственные символы России.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Японии почти 2 тысячи человек провели ночь в аэропорту из-за тайфуна
В Японии не менее 1,7 тысячи человек провели ночь в аэропорту города Осака из-за отмены рейсов в связи с тайфуном "Кроса", сообщает агентство Киодо.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
После схода лавины в горах Казахстана пострадала жительница Тюмени
В ведомстве уточнили, что 63-летняя участница туристической группы получила травмы и ушибы при самопроизвольном сходе лавины — женщину зацепило потоком снега.
Обновлено в 00:39
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Футбол
Бывший полузащитник «Локомотива» считает Баринова отморозком
Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал, с каким настроем на тренировочные матчи выходит бывший партнер по «Локомотиву» Дмитрий Баринов, отмечая, что в некоторых ситуациях стоило бы играть менее агрессивно.
Обновлено в 04:24
Политика
Глава Минприроды не исключил введения запрета на экспорт леса в Китай
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что в связи с проблемой незаконной вырубки леса может быть запрещен экспорт в КНР.
Обновлено 14 августа в 22:54
Политика
Мосгорсуд отказал Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму
Мосгорсуд отказал незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Илье Яшину в регистрации, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:01
Экономика
ВТБ уменьшил первоначальный взнос для ипотеки по двум документам
«Победа над формальностями» предполагает оформление жилищного кредита без подтверждения дохода.
Обновлено в 05:12