Футбол

«Зенит» может отобрать титул у чемпионаПетербургский дневник 03:17

Если «Зенит» выиграет, то может забрать у«Локомотива» чемпионский титул, который он пока еще может защитить. Думаю, что матч имеет для москвичей значение больше, чем для петербуржцев.
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Александр Кержаков: «Зенит» — не фаворит в матче с «Локомотивом»

Матч ТВ10:53

Александр Кержаков: «Зенит» — не фаворит в матче с «Локомотивом»

Sportbox.RU10:53

«Зенит» может отобрать титул у чемпиона

Петербургский дневник03:17
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Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

Обновлено в 09:22
Политика

Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики

Ранее шоумена и кандидата в украинские президенты Владимир Зеленский обвинили в фальсификации результатов анализа крови на наркотики и алкоголь.
Обновлено в 11:31
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений

Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений в рамках работы межправкомиссии (МПК) Россия-Венесуэла высокого уровня.
Обновлено в 10:54
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Елена Корикова рассказала о жестокой мести отвергнутого мужчины

Звезда сериала «Бедная Настя» стала жертвой жестокой мести отвергнутого мужчины, который пригрозил ей творческим уничтожением и добился своей цели.
Обновлено в 04:30
Общество

Свердловский суд обязал россиянку отдать дочь отцу-итальянцу

В Екатеринбурге Свердловский областной суд обязал местную жительницу отдать свою дочь гражданину Италии, приходящемуся девочке отцом.
Обновлено в 10:15
Футбол

«Краснодар» предложил 9 млн евро за хавбека «Морейренсе»

Обновлено в 08:19
Происшествия

Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода

Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Общество

ГИБДД изменит теоретический экзамен на водительские права

Количество вопросов и билетов теоретического экзамена на права увеличат и поделят на категории.
Обновлено в 08:54
Экономика

«Магнит» стал конкурентом Мордашова в борьбе за «Ленту»

Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Общество

Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени

Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Музыка

«Альянс» представил неизвестный клип на песню «На заре»

Облаченный в фантастический костюм вокалист поет о том, как на заре голоса зовут его.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

Волочкова назвала Собчак мерзавкой после унижений во время интервью

Балерина Анастасия Волочкова после интервью с телеведущей Ксенией Собчак в своем Instagram выразила недовольство поведением журналистки во время съемки.
Обновлено в 10:53
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

Обновлено в 09:34
Общество

Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите

Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Политика

В Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков

Депутаты парламента Абхазии приняли в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы страны, предусматривающий в качестве наказания за распространение наркотиков пожизненное лишение свободы или смертную казнь с конфискацией имущества.
Обновлено в 10:57
Политика

Трамп пригрозил Мексике штрафом в $500 млрд за наркотрафик в США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность штрафа для Мексики в размере $500 млрд за наркотрафик в США.
Обновлено в 10:40
Театры

Виктора Сухорукова скоро выпишут из больницы

Обновлено в 10:41
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика

Путин встретится с постоянными членами Совбеза РФ

Планируется, что глава государства проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Обновлено в 05:58
Общество

Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России

Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Кино

Продюсер фильма о Началовой обвинил ее агента в погоне за пиаром

Обновлено в 11:48
Политика

Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»

Ранее Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Тверском суде Москвы произошла массовая драка

В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.
Обновлено в 08:31
Недвижимость

Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Общество

В Ленобласти создадут центр по трудоустройству уволенных рабочих Ford

Единый центр координации трудоустройства уволенных рабочих Ford будет создан после ухода компании с площадки во Всеволожске Ленинградской области, сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун на встрече с рабочими завода во Всеволожске.
Обновлено в 05:53
Авто

Кроссовер Toyota C-HR получил спецверсию «для меломанов»

Компания Toyota представила особую версию кроссовера C-HR «для меломанов».
Обновлено в 11:23
Происшествия

Арестован шестой фигурант дела Абызова

Басманный суд Москвы арестовал бывшего гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва — шестого фигуранта дела экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 11:04
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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