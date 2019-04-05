Футбол
«Зенит» может отобрать титул у чемпионаПетербургский дневник 03:17
Если «Зенит» выиграет, то может забрать у«Локомотива» чемпионский титул, который он пока еще может защитить. Думаю, что матч имеет для москвичей значение больше, чем для петербуржцев.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:56, Ашберн
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
Обновлено в 09:22
Политика
Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики
Ранее шоумена и кандидата в украинские президенты Владимир Зеленский обвинили в фальсификации результатов анализа крови на наркотики и алкоголь.
Обновлено в 11:31
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений
Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений в рамках работы межправкомиссии (МПК) Россия-Венесуэла высокого уровня.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Елена Корикова рассказала о жестокой мести отвергнутого мужчины
Звезда сериала «Бедная Настя» стала жертвой жестокой мести отвергнутого мужчины, который пригрозил ей творческим уничтожением и добился своей цели.
Обновлено в 04:30
Общество
Свердловский суд обязал россиянку отдать дочь отцу-итальянцу
В Екатеринбурге Свердловский областной суд обязал местную жительницу отдать свою дочь гражданину Италии, приходящемуся девочке отцом.
Обновлено в 10:15
Футбол
«Краснодар» предложил 9 млн евро за хавбека «Морейренсе»
Обновлено в 08:19
Происшествия
Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода
Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Общество
ГИБДД изменит теоретический экзамен на водительские права
Количество вопросов и билетов теоретического экзамена на права увеличат и поделят на категории.
Обновлено в 08:54
Экономика
«Магнит» стал конкурентом Мордашова в борьбе за «Ленту»
Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Музыка
«Альянс» представил неизвестный клип на песню «На заре»
Облаченный в фантастический костюм вокалист поет о том, как на заре голоса зовут его.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Волочкова назвала Собчак мерзавкой после унижений во время интервью
Балерина Анастасия Волочкова после интервью с телеведущей Ксенией Собчак в своем Instagram выразила недовольство поведением журналистки во время съемки.
Обновлено в 10:53
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите
Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Политика
В Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков
Депутаты парламента Абхазии приняли в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы страны, предусматривающий в качестве наказания за распространение наркотиков пожизненное лишение свободы или смертную казнь с конфискацией имущества.
Обновлено в 10:57
Политика
Трамп пригрозил Мексике штрафом в $500 млрд за наркотрафик в США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность штрафа для Мексики в размере $500 млрд за наркотрафик в США.
Обновлено в 10:40
Театры
Виктора Сухорукова скоро выпишут из больницы
Обновлено в 10:41
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Путин встретится с постоянными членами Совбеза РФ
Планируется, что глава государства проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Обновлено в 05:58
Общество
Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России
Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Кино
Продюсер фильма о Началовой обвинил ее агента в погоне за пиаром
Обновлено в 11:48
Политика
Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»
Ранее Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Тверском суде Москвы произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.
Обновлено в 08:31
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Общество
В Ленобласти создадут центр по трудоустройству уволенных рабочих Ford
Единый центр координации трудоустройства уволенных рабочих Ford будет создан после ухода компании с площадки во Всеволожске Ленинградской области, сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун на встрече с рабочими завода во Всеволожске.
Обновлено в 05:53
Авто
Кроссовер Toyota C-HR получил спецверсию «для меломанов»
Компания Toyota представила особую версию кроссовера C-HR «для меломанов».
Обновлено в 11:23
Происшествия
Арестован шестой фигурант дела Абызова
Басманный суд Москвы арестовал бывшего гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва — шестого фигуранта дела экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 11:04