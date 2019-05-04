Футбол
Андрей Аршавин: «Не думаю, что „Зенит“ станет чемпионом в Грозном»Матч ТВ вчера в 17:56
Думаю, Сергей Семак попросит своих игроков отталкиваться от своей игры в этом матче, — отметил эксперт в эфире «Матч ТВ» Напомним, матч 27-го тура чемпионата России между «Ахматом» и «Зенитом» состоится 4 мая в Грозном. «Зенит» после 26 матчей лидирует в турнирной таблице, набрав 57 очков.
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«Ахмат» — «Зенит». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России по футболу 4 мая 2019 года
LiveSport.ruвчера в 05:10
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