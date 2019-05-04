«Зенит» может оформить чемпионство в 27 туре РПЛНева Спорт 03:15

За четыре тура до завершения сезона «Зенит» имеет 57 очков и опережает московский «Локомотив» на восемь баллов. В последний раз сине-бело-голубые становились обладателями титула в 2015 году, когда главным тренером команды был Андре Виллаш-Боаш.

«Зенит» может оформить чемпионство в 27 туре РПЛ

Шоу-бизнес Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов По слухам, Маркл не появлялась на публике уже два месяца, а парковка их загородной резиденции давно закрыта.

Политика В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге» В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.

Политика Порошенко обсудил с главой МВФ ситуацию вокруг «Приватбанка» Уходящий президент Украины Порошенко обсудил ситуацию вокруг Приватбанка с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Политика Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Происшествия Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.

Наука Древняя стела подтвердила существование библейского царя Исследователи из Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман дали новое прочтение тексту знаменитой Стелы царя Меша, которое доказывает реальное существование библейского царя Балака.

Происшествия Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.

Финансы Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.

Армия и оружие Двое палестинцев погибли при израильском авиаударе по сектору Газа Двое палестинцев погибли в результате израильского авиаудара по сектору Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Общество В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.

Происшествия Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.

Происшествия Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Гаджеты Мощный смартфон Honor 20 Pro показали на живом фото Последний представляет собой смартфон Honor 20i представленный недавно в Китае, а вот первые два устройства вызывают большой интерес.

Гаджеты Huawei Mate 30 Pro выйдет с большим дисплеем Долго производители не могли перейти за рамки 6 дюймов, теперь же ситуация кардинально изменилась и смартфоны вполне нормально продаются с диагональю даже 6,2 дюйма.

Транспорт В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, сообщает газета The Guardian.

Общество В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.

Политика Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.

Шоу-бизнес Максим Виторган шаловливо прильнул к груди Глюкозы Шоумен опубликовал в Инстаграм пикантную фотографию со своего отдыха в Испании, где можно увидеть, как он и Ростислав Хайт шаловливо прижимаются к груди певицы Глюкозы.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Космос Blue Origin провела успешный пуск ракеты New Shepard Компания-разработчик миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin провела очередной успешный пуск ракеты New Shepard.

Армия и оружие В Алеппо открылся завод по сборке холодильников Завод по сборке домашних холодильников открылся в сирийском городе Алеппо, предприятие производит 20 холодильников в день.