Футбол

«Зенит» может оформить чемпионство в 27 туре РПЛНева Спорт 03:15

Ахмат — Зенит
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
За четыре тура до завершения сезона «Зенит» имеет 57 очков и опережает московский «Локомотив» на восемь баллов. В последний раз сине-бело-голубые становились обладателями титула в 2015 году, когда главным тренером команды был Андре Виллаш-Боаш.
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