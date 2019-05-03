Футбол
«Зенит» может оформить чемпионство в 27 туре РПЛНева Спорт 03:15
За четыре тура до завершения сезона «Зенит» имеет 57 очков и опережает московский «Локомотив» на восемь баллов. В последний раз сине-бело-голубые становились обладателями титула в 2015 году, когда главным тренером команды был Андре Виллаш-Боаш.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:53, Ашберн
Армия и оружие
Турецкая газета объяснила, почему США боятся российских С-400 в Турции
США опасаются того факта, что с получением российских комплексов ПВО С-400 Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, пишет турецкая газета Türkiye.
Обновлено в 20:19
Политика
Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России
Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.
Обновлено в 18:48
Политика
В США назвали условие снятия санкций с России
Россия, на которую США возлагают выполнение Минских соглашений, неоднократно подчеркивала, что не является их стороной.
Обновлено в 17:31
Политика
Глава Бразилии отменил визит в США на фоне протестов в стране
Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил визит в США на фоне протестов в латиноамериканской стране.
Обновлено в 19:45
Политика
Трамп рассказал мнение Путина о докладе Мюллера
Президент США Дональд Трамп обсудил с Владимиром Путиным доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 15:30
Космос
В NASA рассказали о планах по выходу астронавтов в открытый космос
Отмечается, что в ходе текущей, 59-й, миссии NASA на МКС астронавтами уже было совершено три выхода в открытый космос: два — в марте, один — в апреле.
Обновлено в 22:20
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Космос
SpaceX подтвердила уничтожение капсулы ракеты Crew Dragon
Компания SpaceX Илона Маска подтвердила потерю капсулы корабля Сrew Dragon, на которой планировалось доставлять людей на МКС.
Обновлено в 03:46
Политика
Трамп возмутился цензурой в Facebook и Twitter
Поводом для обвинений стали случаи, когда "консервативные мыслители" Джемс Вудс и Пол Уотсон были заблокированы в Twitter и Facebook.
Обновлено в 22:42
Политика
Премьер Канады и лидер Кубы обсудили кризис в Венесуэле
Премьер Канады Джастин Трюдо и председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель обсудили кризис в Венесуэле и решение США по подаче исков к Кубе и иностранным компаниям в связи с конфискованной после кубинской революции собственностью, сообщается на официальном сайте премьер-министра.
Обновлено в 21:44
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено в 15:04
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy A подешевели через два месяца после анонса
Пока не сообщается, с чем связано снижение стоимости корейских девайсов.
Обновлено в 07:44
Футбол
AS: «Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 миллионов
По сведениям AS, испанцы уже согласовали переход с немцами. Стоимость игрока составит 60 миллионов евро.
Обновлено в 17:45
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ
Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода
Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
Обновлено в 09:07
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии
Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Общество
В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых
В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.
Обновлено в 13:19
Политика
Мадуро сменил главу полиции Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение сменить главу полиции страны, назначив на эту должность генерала Элио Эстраду.
Обновлено в 21:13
Общество
В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани»
Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
Обновлено в 21:16
Происшествия
После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь
Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.
Обновлено в 10:41
Футбол
«Реал» решил сделать Куртуа основным вратарем, Навас покинет клуб
Мадридский «Реал» решил сделать Тибо Куртуа основным вратарем команды.
Обновлено в 19:31
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено в 19:02
Армия и оружие
КНДР осуществила пуск ракеты малой дальности
Обновлено в 20:59
Армия и оружие
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06