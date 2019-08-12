Футбол

«Зенит» может купить полузащитника «Селтика» за £12 млнREGNUM 05:06

По информации издания, «Зенит» заинтересован в услугах 28-летнего хавбека и готов предложить за него £12 млн.
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«Зенит» намерен предложить более 12 миллионов фунтов за полузащитника «Селтика»

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Источник в «Зените» опроверг интерес к полузащитнику «Селтика»

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Deily Record: «Зенит» готов предложить £ 12 млн. за Джеймса Форреста

Bobsoccerвчера в 22:03
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:28, Вашингтон
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К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году.
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Из-за протестов 5 августа в аэропорту Гонконга отменили более 200 рейсов.
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Россия может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам впервые за восемь лет, 11 августа сообщает Bloomberg.
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Тела четырех туристов нашли в палатке в Красноярском крае

Следственный комитет (СК) по Красноярскому краю проинформировал об обнаружении тел четырех человек на берегу реки Ангара.
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В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

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«Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика

Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала участница из Геленджика Екатерина Нишанова.
Обновлено 10 августа в 19:42
Армия и оружие

В Белом море взорвался малогабаритный ядерный реактор

Последовавшее официальное заявление Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики - уточняет, что взорвался малогабаритный ядерный реактор, бывший составной частью ЖРД для изделия военного назначения.
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Два гола был забиты после наших ошибок. Что касается удаления Мбенга, то, на наш взгляд, удаление нашего игрока было несправедливым.
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На пилотном участке железной дороги Крымского моста протестировали систему освещения.
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