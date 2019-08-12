По информации издания, «Зенит» заинтересован в услугах 28-летнего хавбека и готов предложить за него £12 млн.

«Зенит» может купить полузащитника «Селтика» за £12 млн

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