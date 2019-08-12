Футбол
«Зенит» может купить полузащитника «Селтика» за £12 млнREGNUM 05:06
По информации издания, «Зенит» заинтересован в услугах 28-летнего хавбека и готов предложить за него £12 млн.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:01, Вашингтон
Политика
Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала радиостанции Business FM письмо главы совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина, в котором он призывает ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционеров.
Обновлено в 04:53
Общество
Почти 50 тысяч человек пришли на митинг в Москве
Со сцены на проспекте Сахарова прозвучали требования свободных и честных выборов.
Обновлено 10 августа в 11:30
Футбол
«Спартак» благодаря дублю Бакаева победил «Ахмат»
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Баскетбол
ЦСКА объявил о переходе лучшего снайпера Евролиги Джеймса
Американский защитник Майк Джеймс подписал контракт сроком на один сезон с ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 03:19
Политика
Путин высоко оценил работу Аксенова на посту главы Крыма
Президент России Владимир Путин считает эффективной работу главы Крыма Сергея Аксенова.
Обновлено в 07:39
Авто
Как изменились цены на подержанную Lada Granta за 7 лет
Эксперты журнала «За рулем» выяснили, как изменились цены на подержанную «Гранту» за последние 7 лет.
Обновлено в 05:57
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Футбол
Бразилец Малком допустил возможность выступления за сборную России
Бразильский новичок «Зенит» Малком не стал отрицать вероятную натурализацию для выступления за сборную России.
Обновлено в 05:50
Политика
Зеленский поручил сменить глав СБУ трёх областей
Украинский лидер Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову сменить глав ведомства в Ривненской, Волынской и Житомирской областях.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Авто
Создан беспилотный катафалк на базе Lada Kalina
Студенты представили беспилотный катафалк на базе Lada, развивающий скорость до пяти километров в час, проект будет доработан, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Национальной технологической инициативы «Автонет».
Обновлено в 04:08
Общество
В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию
В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21
Кино
Объявлена конкурсная программа кинофестиваля «Послание к человеку»
XXIX Международный кинофестиваль «Послание к человеку», который пройдет в Петербурге с 14 по 21 сентября, объявил свою конкурсную программу.
Обновлено в 03:32
Политика
Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым
МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Происшествия
На Енисейском рынке в Красноярске загорелся склад
Красноярцы в разных районах города заметили огромные клубы черного дыма, по информации пресс-службы МЧС по краю, на ул. Шахтеров на Енисейском рынке горит склад.
Обновлено в 07:46
Общество
У дворника из Подмосковья обнаружили долг в 2 млрд рублей
Женщина, которая работает дворником в подмосковном Воскресенске, оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 03:50
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Происшествия
Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей
Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
Обновлено в 07:34
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Глава Росатома прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) погибли в Архангельской области при испытаниях "нового специзделия", заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев на прощании с погибшими.
Обновлено в 08:01
Происшествия
При пожаре в детском саду в США погибли пять детей
Обновлено в 03:58
Экономика
Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.
Обновлено в 03:43
Политика
Южная Корея исключит Японию из списка стран с упрощенным экспортом
Южная Корея планирует исключить Японию из списка стран-партнеров, в которые можно поставлять товары по упрощенной схеме.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Россиянка защитилась от побоев мужа и получила судимость
Ранее в июле годами избиваемую мужем россиянку Кристину Шидукову отправили в тюрьму.
Обновлено в 06:47