Футбол

«Зенит» может купить полузащитника «Селтика» за £12 млнREGNUM 05:06

По информации издания, «Зенит» заинтересован в услугах 28-летнего хавбека и готов предложить за него £12 млн.
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