Футбол
«Зенит» может купить австралийского полузащитника «Селтика»Мойка78 вчера в 16:50
За прошедший сезон Рогич провел за «Селтик» 35 матчей, забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагает «Гамбургу» 12 млн евро за левого защитника Дугласа Сантоса.
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СМИ: «Зенит» предложит 11 миллионов долларов за полузащитника «Селтика» Рогича
Спорт-Экспрессвчера в 15:27
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
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