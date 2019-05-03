Футбол

«Зенит» может досрочно получить титул чемпиона РоссииGazeta.SPb 19:05

Ахмат — Зенит
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Игра пройдет в рамках 27-го тура РПЛ в Грозном. Судьей матча станет Алексей Матюнин. Если «сине-бело-голубые» победят, то получат чемпионский титул.
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