Футбол
«Зенит» мог купить лучшего бомбардира Кубка Америки-2019Петербургский дневник 03:04
Петербургский «Зенит» в мае 2019 года рассматривал вариант покупки форварда бразильского клуба «Гремио» Эвертона, но затем отказался от этой идеи, а игрок, в свою очередь, стал лучшим бомбардиром Кубка Америки. Об этом в социальных сетях рассказал журналист телеканала «Матч ТВ» Иван Карпов.
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Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
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Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
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Политика
Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина
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Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
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Обновлено в 09:38
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
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Происшествия
Два человека погибли из-за утечки газа на шахте в Китае
Два человека стали жертвами утечки газа на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая.
Обновлено в 09:54
Экономика
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию ЦБ данных Росстата
«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 09:33
Политика
Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии
Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Кино
Паулина Андреева сыграет в новом фильме жену Виктора Цоя
Супругу Виктора Цоя сыграет известная актриса Паулина Андреева.
Обновлено в 08:04
Общество
Названы регионы России с самыми высокими доходами населения
Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Оскорбление Путина в прямом эфире: что ждет Габуния по грузинским законам
Молитвы, голодовка и противники секс-меньшинств: центр Тбилиси охвачен протестами >>> При этом адвокат отметил, что, по законодательству Грузии, Габуния не может понести какое-либо наказание за мат в прямом эфире.
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Шоу-бизнес
Рубашку Киркорова на модном показе чуть не съела лошадь
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В Керченском проливе начался демонтаж временных рабочих мостов, которые три с половиной года помогали строителям сооружать автодорожную и железнодорожную часть Крымского моста.
Обновлено в 05:41
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Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Грузии
Все российские туристы, которые должны были вернуться домой до прекращения авиасообщения с Грузией, прилетели в Россию, сообщил Ростуризм порталу "Интерфакс-Туризм".
Обновлено в 10:30
Происшествия
Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково
«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
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Спорт
13-летняя российская фигуристка будет выступать за Украину
13-летней Шаботовой позволили выступать за Украину единогласным решением.
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Политика
«Очередной идиот». Что думают грузины о поступке ведущего «Рустави-2»
Keti Nemsadze Краткая оценка поступка Габунии в Twitter — недостаточная реакция со стороны властей.
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Происшествия
Круизный лайнер едва не врезался в венецианскую набережную
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Наука
Китайские ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле
В рамках своего исследования ученые наблюдали за жизнью примерно десяти тысяч жителей Гонконга на протяжении пяти лет.
Обновлено в 06:31
Футбол
Gambit Esports оштрафовала Afoninje за поведение на квалификации к TI9
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Происшествия
В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка
МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
Обновлено в 08:11
Спорт
Российский хоккеист дисквалифицирован за допинг на четыре года
Бывший игрок новокузнецкого "Металлурга" Александра Титова дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Обновлено в 10:15
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
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Общество
Название станции на русском языке убрали в тбилисском метро
Название станции "Делиси" на русском языке убрали со стены в метров Тбилиси, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.
Обновлено в 06:36
Наука
Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов
Обновлено 06 июля в 04:07