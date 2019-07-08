Футбол

«Зенит» мог купить лучшего бомбардира Кубка Америки-2019Петербургский дневник 03:04

Петербургский «Зенит» в мае 2019 года рассматривал вариант покупки форварда бразильского клуба «Гремио» Эвертона, но затем отказался от этой идеи, а игрок, в свою очередь, стал лучшим бомбардиром Кубка Америки. Об этом в социальных сетях рассказал журналист телеканала «Матч ТВ» Иван Карпов.
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«Спартак» отказался от лучшего бомбардира Кубка Америки

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Его не взяли «Спартак» с «Зенитом», теперь он лучший на Кубке Америки

МК-Спорт05:31

Главные новости утра. «Зенит» в мае отказался от покупки лучшего бомбардира Кубка Америки-2019, Эль-Шаарави перешел в «Шанхай Шэньхуа»

Бомбардир.ру04:56

«Зенит» мог купить лучшего бомбардира Кубка Америки-2019

Петербургский дневник03:04
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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность заполнения документов в Донбассе на русском языке.
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Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
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В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
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Двух россиянок экстренно эвакуировали из Турции

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Политика

Грузинские священники потребовали очистить центр Тбилиси от протестующих

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Израильские военные нашли туннель под границей сектора Газа

Израильские военные нашли под границей сектора Газа очередной тайный туннель, прорытый палестинскими боевиками, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 16:55
Транспорт

В Шереметьево озвучили меры для устранения неполадок при выдаче багажа

В аэропорту "Шереметьево" на пресс-брифинге подвели итоги и определили меры для устранения неполадок при выдаче багажа, сообщила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захарова.
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Саакашвили прокомментировал выходку ведущего «Рустави 2»

Экс-президент Грузии, ныне украинский политический деятель Михаил Саакашвили прокомментировал поведение грузинского ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, оскорбившего в прямом эфире президента России Владимира Путина.
Обновлено в 17:47
Общество

В небе над Петербургом появилась двойная радуга

Сегодня вечером, 8 июля в небе над Северной столицей заметили сразу две радуги. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 13:56
Политика

Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии

Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:43
Политика

Владимир Путин в Екатеринбурге встретится со студентами УрФУ

Во время визита в Екатеринбург Владимир Путин встретится со студентами УрФУ, сообщает ТАСС. 9 июля Путин посетит ИННОПРОМ и GMIS-2019.
Обновлено в 10:39
Политика

Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Игры

Синдел появится в Mortal Kombat 11

В список бойцов, планируемых к добавлению в игру Mortal Kombat 11, имеется небезызвестная «девушка-молния» по имени Синдел, которая покорила сердца многих геймеров по предыдущим частям культового файтинга.
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Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены

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Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми

Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми "Хороши-и-и !"
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Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
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Глобальная кнопка воспроизведения Google Chrome

Новая функция разместить кнопку на панели инструментов браузера, где пользователи смогут увидеть, что в данный момент воспроизводится, даже если вы находитесь на вкладке, которая не воспроизводит аудио или видео.
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«Зенит» объявил о переходе Сутормина

Обновлено в 13:15
Экономика

The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста

Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 16:57
Политика

Экс-глава «Формулы-1» хотел бы видеть Путина во главе Европы

Обновлено в 14:31
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ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании ОПГ

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного общества взяточников.
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Каждый третий гипертоник не следит за давлением

Выяснилось, что даже несмотря на беседы с врачом, каждый третий гипертоник не пользуется ежедневно тонометром для измерения своего артериального давления, что должно стать золотым правилом для подобного рода пациентов.
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Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
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Группа ГАЗ отстояла свои права перед немецким дизайнером

Volkswagen едва не лишился авторских прав на легендарного "Жука" Между тем, проект "Вепрь-Next" был показан ГАЗом на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" и в том же году на выставке "Комтранс".
Обновлено в 10:19
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Советник министра обороны назвал Латынину существом женского рода

Советник министра обороны РФ Александр Ильницкий прокомментировал заявление журналистки Юлии Латыниной.
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В центре Москвы произошла стрельба с ограблением

Неизвестные расстреляли автомобиль на улице Марксисткой в Москве, и ограбили водителя, сообщили в МВД по столице.
Обновлено в 10:21
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Архангельский суд прекратил дело о неуважении к власти

Местного жителя Александра Пушкина ранее оштрафовали на 30 тысяч за комментарий во «Вконтакте» в группе «Поморье – не помойка».
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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