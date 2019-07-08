Футбол

«Зенит» мог купить лучшего бомбардира Кубка Америки-2019Петербургский дневник 03:04

Петербургский «Зенит» в мае 2019 года рассматривал вариант покупки форварда бразильского клуба «Гремио» Эвертона, но затем отказался от этой идеи, а игрок, в свою очередь, стал лучшим бомбардиром Кубка Америки. Об этом в социальных сетях рассказал журналист телеканала «Матч ТВ» Иван Карпов.
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Его не взяли «Спартак» с «Зенитом», теперь он лучший на Кубке Америки

МК-Спорт05:31

Селекционная служба «Спартака» не одобрила трансфер лучшего бомбардира Кубка Америки Эвертона в 2017-м

Sports.ru04:55

«Зенит» мог купить лучшего бомбардира Кубка Америки-2019

Петербургский дневник03:04

Главные новости утра. «Зенит» в мае отказался от покупки лучшего бомбардира Кубка Америки-2019, Эль-Шаарави перешел в «Шанхай Шэньхуа»

Бомбардир.ру04:56
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Политика

Захарова двумя словами ответила на оскорбление Путина на «Рустави 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие на грузинском телеканале "Рустави 2" оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, передает ТАСС.
Обновлено в 04:42
Политика

ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено 06 июля в 14:34
Политика

Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске

В Facebook украинского главы государства Владимира Зеленского было опубликовано видеообращение, в котором он предложил российскому лидеру Владимиру Путину обсудить "чей Крым и кого там нет в Донбассе" на переговорах в Минске, передает ТАСС.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Политика

Глава СБУ инициирует срочное заседание СНБО из-за телемоста с Россией

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов попросил президента Владимира Зеленского созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за планируемого телемоста с Россией.
Обновлено в 05:31
Политика

Евкуров стал заместителем Шойгу

О планах российского руководства назначить Евкурова на пост замминистра обороны стало известно в конце июня, об этом со ссылкой на источники писала газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:31
Политика

Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ

Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Общество

Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов

Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове

«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

В Новосибирске из приезжего цирка сбежал крокодил

Обновлено в 01:21
Политика

В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии

Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Происшествия

ДТП на Невском с участием машины скорой помощи попало на видео

Столкновение автомобилей Mercedes и машины скорой помощи, которое произошло в воскресенье вечером на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы в Петербурге, попало на видео.
Обновлено вчера в 17:42
Спорт

Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

Съемочная группа из ДНР попала под обстрел ВСУ в Донбассе

Обновлено в 07:32
Общество

Кандидат в «афронавты» из ЮАР разбился на мотоцикле

Житель ЮАР, получивший шанс стать первым астронавтом из африканцев, погиб в субботу в результате ДТП на мотоцикле, не успев воплотить в жизнь свою мечту, сообщает The Guardian.
Обновлено в 04:32
Футбол

Сысертский завод изготовил фарфоровые фигурки Кокорина и Мамаева

Обновлено в 06:35
Экономика

«Ведомости»: Антипинский НПЗ возобновит работу 20 июля

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в конце июля возобновит работу, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23

Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Культура

В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

Обновлено в 05:46
Авто

В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Плющенко ответил на обвинения фанатов в хвастовстве

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на критику фанатов, передает Sport24.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Ольга Орлова почтила память умершей Жанны Фриске в день ее рождения

Рядом с Фриске до самой смерти находились родители Владимир Борисович и Ольга Владимировна, сестра Наталья, а также ее близкая подруга и коллега Ольга Орлова.
Обновлено в 05:20
Политика

Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО

Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
Обновлено в 06:22
Энергетика

Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 году

По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля.
Обновлено в 00:31
Происшествия

В Мексику не пустили еще 14 россиян

Обновлено вчера в 13:58
Политика

Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в Россию

Запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию продлится до того момента, как будет погашена задолженность по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Летевший из Грузии лайнер совершил вынужденную посадку в Воронеже

Bombardier CRJ200 авиапредприятия «Северсталь», летевший по направлению «Батуми – Череповец», совершил незапланированную посадку на запасном аэродроме в Воронеже в 23:16 субботы, 6 июля.
Обновлено в 05:45
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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