Футбол
«Зенит» мог купить лучшего бомбардира Кубка Америки-2019Петербургский дневник 03:04
Петербургский «Зенит» в мае 2019 года рассматривал вариант покупки форварда бразильского клуба «Гремио» Эвертона, но затем отказался от этой идеи, а игрок, в свою очередь, стал лучшим бомбардиром Кубка Америки. Об этом в социальных сетях рассказал журналист телеканала «Матч ТВ» Иван Карпов.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:35, Вашингтон
Политика
Захарова двумя словами ответила на оскорбление Путина на «Рустави 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие на грузинском телеканале "Рустави 2" оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, передает ТАСС.
Обновлено в 04:42
Политика
ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено 06 июля в 14:34
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске
В Facebook украинского главы государства Владимира Зеленского было опубликовано видеообращение, в котором он предложил российскому лидеру Владимиру Путину обсудить "чей Крым и кого там нет в Донбассе" на переговорах в Минске, передает ТАСС.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Глава СБУ инициирует срочное заседание СНБО из-за телемоста с Россией
Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов попросил президента Владимира Зеленского созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за планируемого телемоста с Россией.
Обновлено в 05:31
Политика
Евкуров стал заместителем Шойгу
О планах российского руководства назначить Евкурова на пост замминистра обороны стало известно в конце июня, об этом со ссылкой на источники писала газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:31
Политика
Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ
Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове
«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
В Новосибирске из приезжего цирка сбежал крокодил
Обновлено в 01:21
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Происшествия
ДТП на Невском с участием машины скорой помощи попало на видео
Столкновение автомобилей Mercedes и машины скорой помощи, которое произошло в воскресенье вечером на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы в Петербурге, попало на видео.
Обновлено вчера в 17:42
Спорт
Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Общество
Кандидат в «афронавты» из ЮАР разбился на мотоцикле
Житель ЮАР, получивший шанс стать первым астронавтом из африканцев, погиб в субботу в результате ДТП на мотоцикле, не успев воплотить в жизнь свою мечту, сообщает The Guardian.
Обновлено в 04:32
Экономика
«Ведомости»: Антипинский НПЗ возобновит работу 20 июля
Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в конце июля возобновит работу, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23
Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Плющенко ответил на обвинения фанатов в хвастовстве
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на критику фанатов, передает Sport24.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Ольга Орлова почтила память умершей Жанны Фриске в день ее рождения
Рядом с Фриске до самой смерти находились родители Владимир Борисович и Ольга Владимировна, сестра Наталья, а также ее близкая подруга и коллега Ольга Орлова.
Обновлено в 05:20
Политика
Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО
Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
Обновлено в 06:22
Энергетика
Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 году
По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля.
Обновлено в 00:31
Происшествия
В Мексику не пустили еще 14 россиян
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в Россию
Запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию продлится до того момента, как будет погашена задолженность по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Летевший из Грузии лайнер совершил вынужденную посадку в Воронеже
Bombardier CRJ200 авиапредприятия «Северсталь», летевший по направлению «Батуми – Череповец», совершил незапланированную посадку на запасном аэродроме в Воронеже в 23:16 субботы, 6 июля.
Обновлено в 05:45