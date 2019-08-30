Футбол
Вести.Ru«Зенит» купит Осорио и расстанется с Ригони
Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио. Полузащитник Эмилиано Ригони отправится в итальянскую "Сампдорию". "Зенит" согласовал с "Порту" переход 25-летнего венесуэльца Йордана Осорио.
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Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Космос
Появилось видео с роботом Федором на МКС
Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).
РБК 17:34
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
Экономика
Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле
Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат.
Российская газета 10:12
Футбол
Старт России на ЧМ по баскетболу, топовый футбол в Италии и РПЛ, бои Ломаченко и Поветкина, фестиваль Фуркада. Все трансляции 31 августа
Квалификация Мартен Фуркад / Фото: © Instagram Martin Fourcade Nordic Festival Составу участников позавидуют организаторы летнего чемпионата мира по биатлону.
Матч ТВ 17:10
Здоровье
Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 2 тыс. человек
Число погибших за год в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 2000 человек.
REGNUM 05:22
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Футбол
Сульшер: «Санчес должен был уйти»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал комментарий по поводу ухода чилийского вингера Алексиса Санчеса.
Евро-футбол.ру 09:42
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 16:41
Происшествия
50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре
Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по подозрению в организации "обряда очищения", в ходе которого люди принимали галлюциногенную настойку.
Газета.Ru 16:05
Политика
Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными
На встрече с президентом врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поднял вопрос "закрытых" городов.
РИА Новости 07:17
Гаджеты
Xiaomi представила пауэрбанк в стиле Black Shark на 10000 мАч
MobiDevices 08:59
Киберспорт
Авторы Cyberpunk 2077 показали 15 минут геймплея
Игромания.ру 14:28
Гаджеты
Samsung готовит OLED-панели нового поколения для Galaxy S11
В следующем году компания Samsung должна представить революционную линейку Samsung Galaxy S11, в которую, если верить последней утечке модельных номеров, войдут три модели.
iXBT.com 02:17
Наука
Первый препарат от заикания успешно испытали на людях
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде представили результаты первого клинического исследования по тестированию препарата экопипам (Ecopipam) среди пациентов с заиканием различной степени тяжести.
Хайтек+ вчера в 08:42
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Происшествия
Более 150 беженцев незаконно прорвались в Испанию через границу
Мигранты пересекли двойной забор длиной 8,2 километров со стороны Марокко Границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли более 150 нелегальных мигрантов.
Аргументы и Факты 06:00
Религия
Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии
Священный Синод Русской православной церкви сменил ректора Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде – вместо архиепископа Верейского Амвросия им стал епископ Питирим (Творогов), сообщил заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).
РИА Новости 09:35
Футбол
«Севилья» потеряла очки в матче с «Сельтой»
«Севилья» сыграла вничью с «Сельтой» в матче 3-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ 16:06
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Футбол
«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью
В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
Свободная Пресса 15:12
Политика
Россия пригласила генсека ООН на празднование 75-летия Победы
Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.
ТАСС 13:24
Политика
Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины
Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
RT на русском 15:38
Общество
Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы
Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
РБК 03:03
Армия и оружие
МИД ДНР прокомментировал намерение Украины завершить конфликт за полгода
Ранее сегодня новый глава МИД Украины Пристайко заявил о желании закончить войну в Донбассе за полгода.
ИА Новороссия 13:06
Спорт
Дзюдоист Ильясов завоевал серебро чемпионата мира
Sport24.ru 08:40