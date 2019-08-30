Футбол
Вести.Ru«Зенит» купит Осорио и расстанется с Ригони
Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио. Полузащитник Эмилиано Ригони отправится в итальянскую "Сампдорию". "Зенит" согласовал с "Порту" переход 25-летнего венесуэльца Йордана Осорио.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:19, Ашберн
Гаджеты
Google раскрыла хакерскую атаку на iPhone
Эксперты по безопасности Google обнаружили «неизбирательную» хакерскую атаку, которая была нацелена на iPhone в течение как минимум двух лет — были использованы веб-сайты для внедрения вредоносного программного обеспечения для доступа к фотографиям, местоположениям пользователей и другим данным, сообщает AFP.
Коммерсантъ 13:38
Экономика
Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле
Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат.
Российская газета 10:12
Политика
Новак назвал предварительные сроки переговоров с Украиной и ЕС по газу
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что Москва готова провести переговоры о транзите газа с представителями Евросоюза и Украины в первой половине сентября.
RT на русском 11:57
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.
Lenta.ru 14:17
Кино
Брэд Питт рассказал о своей самой сложной роли
Брэд Питт представил картину "К звездам" (режиссер Джеймс Грэй), в которой он не только сыграл главную роль, но и выступил в качестве продюсера.
ТАСС 11:04
Общество
В рекламе российской торговой сети впервые снялась модель в хиджабе
Российский ретейлер Gloria Jeans задействовал в рекламе модель в хиджабе.
Известия 08:18
Футбол
Стало известно расписание матчей ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
ЦСКА сыграет с болгарским "Лудогорцем", испанским "Эспаньолом" и венгерским "Ференцварошем" в группе H. "Краснодар" будет выступать в группе С вместе со швейцарским "Базелем", испанским "Хетафе" и турецким "Трабзонспором".
ТАСС 10:50
Политика
Дональд Трамп «по-собачьи» подозвал к себе Меланию
В сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп своеобразно подзывает к себе супругу.
Вести.Ru 08:18
Музыка
Ману Чао перевыпустил дебютный альбом Clandestino
Франко-испанский музыкант Ману Чао перевыпустил пластинку Clandestino через 21 год после ее выхода, добавив три новых трека, сообщает Le Monde.
РИА Новости 09:47
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 16:41
Экономика
ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы
Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора.
РБК 09:53
Космос
В Сети появилось видео с роботом «Федором» на МКС
Телеканал "Вести" опубликовал видео с роботом "Федором" на МКС. Сейчас робот находится с космонавтом Алексеем Овчининым в модуле "Поиск".
РИА Новости 15:25
Армия и оружие
В России началось серийное производство военного беспилотника «Орион»
Серийное производство разведывательного беспилотника «Орион» для российской армии уже стартовало, сообщил гендиректор компании-разработчика «Кронштадт» Сергей Богатиков.
RT на русском 07:35
Общество
Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия 13:20
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Происшествия
Фристайлистка Комиссарова обвинили доктора Блюма в мошенничестве
Врача обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при лечении российской фристайлистки Марии Комиссаровой, сломавшей перед Олимпиадой в Сочи позвоночник во время тренировки.
Газета.Ru 14:45
Футбол
Футболист Панов опроверг нападение на матче «Спартака»
Бывший нападающий российской сборной и обладатель кубка России Александр Панов заявил, что его не избивали на встрече «Спартака» и «Браги» в рамках Лиги Европы.
News.ru 10:45
Политика
Президент Татарстана отказался отмечать освобождение от ордынского ига
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году.
Lenta.ru вчера в 04:09
Политика
Трамп решил пересмотреть военную помощь Украине
Стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился о пересмотре военной помощи «незалежной».
Свободная Пресса вчера в 00:33
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Политика
Вашингтонский зоопарк боится потери панд из-за торговой войны с Китаем
Руководство Смитсоновского национального зоопарка, расположенного в столице Соединённых Штатов, опасается, что Китай может забрать больших панд из-за торговой войны.
News.ru 15:40
Космос
На МАКС-2019 представили спутник для показа рекламы из космоса
Planet Today 03:49
Культура
В Перми нашли место для новой сцены оперного театра
Краевые власти окончательно определились с местом строительства новой сцены Пермского оперного.
Рифей-Пермь 07:15
Энергетика
Польша ждет независимости от российского газа через 5 лет
Польша станет независимой от российского газа через 5 лет, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио.
ПРАЙМ 11:55
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года будет направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Вести.Ru 11:29
Политика
Зеленский сменил главу «Укроборонпрома»
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу наблюдательного совета украинского госконцерта «Укроборонпром» Айвараса Абросавичуса генеральным директором предприятия.
Известия 14:41
Общество
Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14