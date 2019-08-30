Футбол

Вести.RuВести.Ru«Зенит» купит Осорио и расстанется с Ригони

Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио. Полузащитник Эмилиано Ригони отправится в итальянскую "Сампдорию". "Зенит" согласовал с "Порту" переход 25-летнего венесуэльца Йордана Осорио.
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«Зенит» интересуется защитником сборной Венесуэлы и «Порту»

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🐴ЦСКА купит Комличенко, «Зенит» подпишет защитника «Порту», Смоллинг в «Роме». Трансферный дайджест Sports.ru

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Стали известны условия перехода Осорио в «Зенит»

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Футболист сборной Венесуэлы Осорио согласовал контракт с «Зенитом»

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Осорио будет представлен в Санкт-Петербурге 31 августа

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СМИ: «Порту» готов продать «Зениту» защитника Йордана Осорио

Вечерняя Москва27 августа в 08:22

«Порту» требует от «Зенита» 14 млн евро за своего защитника

Невские Новости27 августа в 07:25
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:19, Ашберн
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Google раскрыла хакерскую атаку на iPhone

Эксперты по безопасности Google обнаружили «неизбирательную» хакерскую атаку, которая была нацелена на iPhone в течение как минимум двух лет — были использованы веб-сайты для внедрения вредоносного программного обеспечения для доступа к фотографиям, местоположениям пользователей и другим данным, сообщает AFP.
Коммерсантъ 13:38
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Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле

Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат.
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Новак назвал предварительные сроки переговоров с Украиной и ЕС по газу

Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что Москва готова провести переговоры о транзите газа с представителями Евросоюза и Украины в первой половине сентября.
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После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.
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Хорнер объяснил, почему «Ред Булл» оставил Квята в «Торо Россо»

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В рекламе российской торговой сети впервые снялась модель в хиджабе

Российский ретейлер Gloria Jeans задействовал в рекламе модель в хиджабе.
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Футбол

Стало известно расписание матчей ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

ЦСКА сыграет с болгарским "Лудогорцем", испанским "Эспаньолом" и венгерским "Ференцварошем" в группе H. "Краснодар" будет выступать в группе С вместе со швейцарским "Базелем", испанским "Хетафе" и турецким "Трабзонспором".
ТАСС 10:50
Политика

Дональд Трамп «по-собачьи» подозвал к себе Меланию

В сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп своеобразно подзывает к себе супругу.
Вести.Ru 08:18
Музыка

Ману Чао перевыпустил дебютный альбом Clandestino

Франко-испанский музыкант Ману Чао перевыпустил пластинку Clandestino через 21 год после ее выхода, добавив три новых трека, сообщает Le Monde.
РИА Новости 09:47
Политика

Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны

Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 16:41
Экономика

ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы

Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора.
РБК 09:53
Космос

В Сети появилось видео с роботом «Федором» на МКС

Телеканал "Вести" опубликовал видео с роботом "Федором" на МКС. Сейчас робот находится с космонавтом Алексеем Овчининым в модуле "Поиск".
РИА Новости 15:25
Общество

Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа

Вести.Ru 09:15
Армия и оружие

В России началось серийное производство военного беспилотника «Орион»

Серийное производство разведывательного беспилотника «Орион» для российской армии уже стартовало, сообщил гендиректор компании-разработчика «Кронштадт» Сергей Богатиков.
RT на русском 07:35
Общество

Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг

Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия 13:20
Политика

МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Происшествия

Фристайлистка Комиссарова обвинили доктора Блюма в мошенничестве

Врача обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при лечении российской фристайлистки Марии Комиссаровой, сломавшей перед Олимпиадой в Сочи позвоночник во время тренировки.
Газета.Ru 14:45
Футбол

Футболист Панов опроверг нападение на матче «Спартака»

Бывший нападающий российской сборной и обладатель кубка России Александр Панов заявил, что его не избивали на встрече «Спартака» и «Браги» в рамках Лиги Европы.
News.ru 10:45
Политика

Президент Татарстана отказался отмечать освобождение от ордынского ига

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году.
Lenta.ru вчера в 04:09
Политика

Трамп решил пересмотреть военную помощь Украине

Стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился о пересмотре военной помощи «незалежной».
Свободная Пресса вчера в 00:33
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Космос

Марсианский скафандр протестировали внутри действующего вулкана

News.ru 10:23
Политика

Вашингтонский зоопарк боится потери панд из-за торговой войны с Китаем

Руководство Смитсоновского национального зоопарка, расположенного в столице Соединённых Штатов, опасается, что Китай может забрать больших панд из-за торговой войны.
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На МАКС-2019 представили спутник для показа рекламы из космоса

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В Перми нашли место для новой сцены оперного театра

Краевые власти окончательно определились с местом строительства новой сцены Пермского оперного.
Рифей-Пермь 07:15
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Польша ждет независимости от российского газа через 5 лет

Польша станет независимой от российского газа через 5 лет, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио.
ПРАЙМ 11:55
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года будет направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Вести.Ru 11:29
Политика

Зеленский сменил главу «Укроборонпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу наблюдательного совета украинского госконцерта «Укроборонпром» Айвараса Абросавичуса генеральным директором предприятия.
Известия 14:41
Общество

Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
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