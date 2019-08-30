Футбол
Вести.Ru«Зенит» купит Осорио и расстанется с Ригони
Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио. Полузащитник Эмилиано Ригони отправится в итальянскую "Сампдорию". "Зенит" согласовал с "Порту" переход 25-летнего венесуэльца Йордана Осорио.
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Политика
Казаки и добровольцы Донбасса, возможно, будут участвовать в разгоне московских протестов
Казаками с нагайками и кулаками, пресекающими наравне с полицией и ОМОНом акции оппозиции в Москве, никого не удивишь.
Эхо Москвы 10:04
Происшествия
На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку
Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
РБК 14:22
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Политика
Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине
Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине.
Пятый канал вчера в 09:53
Происшествия
В Петербурге завели уголовное дело на незарегистрированного кандидата в муниципальные депутаты
В Петербурге завели уголовное дело на незарегистрированного кандидата в муниципальные депутаты.
Эхо Москвы 16:00
Общество
Васильева рекомендовала сократить использование мобильных в школе
Глава Минпросвещения Ольга Васильева рекомендовала школьникам использовать мобильные телефоны во время учебы только в случае необходимости.
Известия 00:18
Армия и оружие
ВСУ нанесли очередной удар по Горловке с беспилотника
Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ сбросили с беспилотника гранату на мирных жителей Горловки.
ИА Новороссия 06:00
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы 08:00
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Вести.Ru 11:29
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Космос
Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети
Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Происшествия
Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве
В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.
Интерфакс 14:43
Шоу-бизнес
Марина Александрова получила на день рождения интересный подарок
Муж актрисы Марины Александровой подарил ей необычный подарок в честь дня рождения.
Телеканал 360° 10:58
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Общество
В Гаване за счет РФ отреставрировали купол Капитолия
В Гаване в пятницу завершились реставрационные работы на куполе Капитолия, который на протяжении нескольких лет был скрыт под лесами и промышленными чехлами, сообщает агентство EFE.
Интерфакс 15:20
Космос
Для лифта на Луну предложили новую концепцию
В Колумбийском университете заявили, что готовы внести изменения в старую идею создания лифта на Луну.
LentaChel.ru 11:36
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала о причинах разрыва с Фадеевым
"16 июля получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру", - отметила она.
Газета.Ru 15:20
Футбол
«Галатасарай» победил «Кайсериспор», забив победный мяч на 8-й добавленной минуте. В матче было 4 удаления
Встреча завершилась со счетом 3:2. Победный гол на 8-й добавленной минуте забил форвард команды Фатиха Терима Адем Буйук.
Матч ТВ 16:05
Кино
Стал известен актерский состав фильма «Блондинка» о Мэрилин Монро
Режиссером и сценаристом проекта стал Эндрю Доминик. В основу сюжета легла история из романа Кэрол Оутс о личной жизни Мэрилин Монро.
Piter.tv 03:17
Общество
В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня Юлия
РИА Новости 10:07
Фигурное катание
Загитова опубликовала в память о Людмиле Шалашовой трогательное видео
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова почтила память хореографа Людмилы Шалашовой, опубликовав трогательное видео, где она дарит наставнику котёнка.
Чемпионат 16:27
Технологии
В Японии остановили работу знаменитого суперкомпьютера «К»
РИА Новости 08:23
Игры
Глава игровой платформы «ВКонтакте» уходит из компании
Глава игровой платформы «ВКонтакте» Максим Бабичев на своей странице в социальной сети сообщил, что уходит из компании, хотя и продолжит заниматься разработкой игр.
Игромания.ру 15:01
Гаджеты
Новый смартфон Redmi Note 8 Pro показали на видео в Сети
Более подробно про Redmi Note 8 Pro, а также младшую версию Redmi Note 8 можно прочитать тут.
Astera 05:23
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.
Lenta.ru 14:17
Футбол
Хет-трик Вернера принес «Лейпцигу» третью победу на старте бундеслиги
«Лейпциг» на выезде обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 3-го тура немецкой бундеслиги.
Sportbox.RU 16:27
Игры
В Humble Bundle можно бесплатно забрать DiRT Rally для Steam
Магазин Humble Bundle на регулярной основе устраивает раздачи игр для посетителей.
3DNews 07:14