Футбол

Вести.RuВести.Ru«Зенит» купит Осорио и расстанется с Ригони

Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио. Полузащитник Эмилиано Ригони отправится в итальянскую "Сампдорию". "Зенит" согласовал с "Порту" переход 25-летнего венесуэльца Йордана Осорио.
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Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
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Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
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Муж актрисы Марины Александровой подарил ей необычный подарок в честь дня рождения.
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Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
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Депутат в Гренландии призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова

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В Гаване за счет РФ отреставрировали купол Капитолия

В Гаване в пятницу завершились реставрационные работы на куполе Капитолия, который на протяжении нескольких лет был скрыт под лесами и промышленными чехлами, сообщает агентство EFE.
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Убили за статус в соцсети: зверское изнасилование Ивлевой под Тулой

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Для лифта на Луну предложили новую концепцию

В Колумбийском университете заявили, что готовы внести изменения в старую идею создания лифта на Луну.
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Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
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Наргиз рассказала о причинах разрыва с Фадеевым

"16 июля получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру", - отметила она.
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Глава игровой платформы «ВКонтакте» уходит из компании

Глава игровой платформы «ВКонтакте» Максим Бабичев на своей странице в социальной сети сообщил, что уходит из компании, хотя и продолжит заниматься разработкой игр.
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Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.
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«Лейпциг» на выезде обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 3-го тура немецкой бундеслиги.
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