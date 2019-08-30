Футбол

Вести.RuВести.Ru«Зенит» купит Осорио и расстанется с Ригони

Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио. Полузащитник Эмилиано Ригони отправится в итальянскую "Сампдорию". "Зенит" согласовал с "Порту" переход 25-летнего венесуэльца Йордана Осорио.
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Футболист сборной Венесуэлы Осорио согласовал контракт с «Зенитом»

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Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
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Убили за статус в соцсети: зверское изнасилование Ивлевой под Тулой

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На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку

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Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
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Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
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«За ошибки наказывают в футболе». Ещенко — о поражении от «Браги»

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Китайский радиотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) открыл 93 ранее неизвестных пульсара, передает агентство "Синьхуа".
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