Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, 21-летний игрок продолжит выступать за «Уфу» на правах аренды до конца текущего сезона. Напомним, что Круговой является воспитанником «Зенита». В 2018 году защитник перешел в «Уфу».

«Зенит» купил Кругового и сразу отдал в аренду

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