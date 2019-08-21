Футбол

«Зенит» купил Кругового и сразу отдал в арендуSportbox.RU 06:48

Уфа — Зенит
24 августа
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, 21-летний игрок продолжит выступать за «Уфу» на правах аренды до конца текущего сезона. Напомним, что Круговой является воспитанником «Зенита». В 2018 году защитник перешел в «Уфу».
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