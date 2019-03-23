Футбол
«Зенит» крупно проиграл «Аустрии» в товарищеском матчеСоветский спорт вчера в 12:54
В рамках товарищеского матча Зенит в Санкт-Петербурге уступил австрийской Аустрии со счетом 0:3. У победителей встречи голами отметились Флориан Кляйн (35-я минута), Урош Матич (49) и Фелипе Эвандро (88). В следующем матче подопечные Сергея Семака 27 марта примут финский ХИК.
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