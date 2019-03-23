Футбол

«Зенит» крупно проиграл «Аустрии» в товарищеском матчеСоветский спорт вчера в 12:54

В рамках товарищеского матча Зенит в Санкт-Петербурге уступил австрийской Аустрии со счетом 0:3. У победителей встречи голами отметились Флориан Кляйн (35-я минута), Урош Матич (49) и Фелипе Эвандро (88). В следующем матче подопечные Сергея Семака 27 марта примут финский ХИК.
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«Зенит» крупно проиграл «Аустрии» в товарищеском матче

Советский спортвчера в 12:54

Товарищеский матч. «Аустрия» разгромила «Зенит» – 3:0

Sports.ruвчера в 04:05

«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Аустрии» в товарищеском матче — 0:3

Чемпионатвчера в 12:50

Заболотный вновь не забил, «Зенит» крупно проиграл «Аустрии»

Спорт-Экспрессвчера в 13:10

«Аустрия» разгромила «Зенит» на домашнем поле

Мойка78вчера в 13:02

«Зенит» с разгромным счётом уступил «Аустрии»

Петербургский дневниквчера в 12:58

Моцарт на футболе, «вираж» о Заболотном, травма Кузяева. 5 интересных фактов о матче «Зенит» - «Аустрия»

Матч ТВвчера в 15:37
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Политика

В Таиланде открылись избирательные участки на парламентских выборах

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Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти

Отец артистки Юлии Началовой Виктор Началов в эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1» рассказал, что его внучка Вера написала умершей матери письмо.
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Интернет

В мессенджере WhatsApp появятся новые функции

Разработчики добавили в WhatsApp новые функции, чтобы пользователям стало легче обнаруживать спам или сообщения с неверной информацией.
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Армия и оружие

Военкоры Армии ДНР попали под обстрел на юге Республики

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Происшествия

В Екатеринбурге на Объездной дороге Audi врезался в машину реанимации

Вечером 23 марта, в Екатеринбурге на перекрестке Объездной дороги и Светлореченской улицы водитель Audi врезался в карету скорой помощи.
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Футбол

Голландский тренер рассказал о неудавшемся опыте в клубе «Интер»

Своим опытом работы в итальянском футбольном клубе «Интер» поделился главный тренер ФК «Атланта Юнайтед» Франк де Бур, 24 марта пишет журнал AD.
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Политика

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Футбол

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Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев, получивший травму в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии, выбыл на неопределённый срок из-за повреждения мениска.
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В феврале рынок новых люксовых автомобилей упал в России на четверть

В феврале в России снизился уровень продаж люксовых автомобилей.
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Культура

Зрители обрушились на «Первый канал» из-за посмертных концертов Началовой

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Происшествия

Россиянин рассказал о ситуации на терпящем бедствие в Норвегии лайнере

Россиянин Аман Мулдашев, являющийся одним из членов экипажа круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, рассказал о ходе спасательной операции.
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Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» разгромить «Голден Стэйт»

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Маверикс" Лука Дончич, который сделал трипл-дабл - 23 очка, 11 подборов и 10 передач.
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Во Франции завершилась 19-я акция «жёлтых жилетов»

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Происшествия

Сломавшийся эскалатор вызвал панику в парижском «Диснейленде»

Обновлено вчера в 22:57
Политика

Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине

Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.
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Общество

Синоптики предупредили о «рецидиве зимы» в Москве на следующей неделе

Обновлено вчера в 22:06
Спорт

Загитова завоевала золото чемпионата мира

На втором месте оказалась гражданка Казахстана Элизабет Турсынбаева, а бронзовую медаль одержала двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева с результатом в 223,80 балла.
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Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
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Спорт

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Обновлено вчера в 21:32
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В Самарской области врач, рассказавший о своей зарплате в сети, добился ее повышения до 40 тысяч

Врач тольяттинской клинической больницы № 5 в марте выложил в сеть информацию о своей зарплате, которая составила за месяц всего лишь 14 тысяч рублей и обратился с претензией к областному минздраву.
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СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии

В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.
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