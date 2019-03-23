Футбол

«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матчеRT на русском 13:29

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке. Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 0:3 в пользу гостей. Голы на счету Флориана Кляна, Уроша Матича и Эвандро.
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«Аустрия» разгромила «Зенит» на домашнем поле

Мойка7813:02

Моцарт на футболе, «вираж» о Заболотном, травма Кузяева. 5 интересных фактов о матче «Зенит» - «Аустрия»

Матч ТВ15:37

«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Аустрии» в товарищеском матче — 0:3

Чемпионат12:50

Заболотный вновь не забил, «Зенит» крупно проиграл «Аустрии»

Спорт-Экспресс13:10

«Зенит» крупно проиграл «Аустрии» в товарищеском матче

Советский спорт12:54

«Зенит» с разгромным счётом уступил «Аустрии»

Петербургский дневник12:58

Товарищеский матч. «Аустрия» разгромила «Зенит» – 3:0

Sports.ru04:05
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Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

Медведчук: обвал экономики Украины начался при президентстве Ющенко

Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президентство Виктора Ющенко и приход к власти его команды в 2005 году стали началом обвала экономики Украины.
Обновлено в 17:22
Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

Обновлено в 08:56
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.
Обновлено в 17:47
Происшествия

В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи

У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено в 15:41
Политика

Бойко заявил о необходимости диалога с жителями Донбасса

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что решение конфликта в Донбассе необходимо искать в диалоге с населением региона.
Обновлено в 17:40
Политика

Times: кабинет Мэй намерен добиться её отставки

Члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться её отставки.
Обновлено в 18:49
Космос

NASA изучает возможность отправки станции к астероиду Паллада

В Соединенных Штатах Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) изучает возможность отправки автоматической станции для исследования астероида Паллада, сообщает портал Space.com.
Обновлено вчера в 03:02
Авто

В РФ появился обновленный кроссовер Mazda CX-9

Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.
Обновлено в 10:32
Политика

Зеленский рассказал, когда Крым вернётся в состав Украины

Актёр и шоумен, а ныне кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сказал в одном из интервью, что Крым снова станет украинским после того, как произойдёт смена власти в России.
Обновлено в 02:20
Наука

Самки живут дольше, когда им помогают растить потомство

Обновлено 21 марта в 09:01
Футбол

Ван Дейк: «Не считаю нас фаворитами матча с Германией»

Защитник сборной Голландии Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Германии.
Обновлено в 15:40
Политика

Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР

Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Спорт

Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира в Японии

Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме меньше чем за неделю до старта соревнований.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие

Расчеты «Искандер-М» перебросили из Ивановской области в Подмосковье

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» ракетной бригады танковой армии ЗВО совершили комбинированный марш из места постоянной дислокации в Ивановской области в Подмосковье.
Обновлено в 06:38
Политика

Ilta-Sanomat (Финляндия): помните, как президент Кекконен получил от России в подарок белого медведя? Немного о домашних любимцах первых лиц Финляндии (Ilta-Sanomat)

Пес успокоился только тогда, когда хозяин, президент Финляндии Саули Ниинистё, взял его на руки.
Обновлено в 18:53
Армия и оружие

В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек

В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.
Обновлено в 17:08
Гаджеты

Mozilla выпустила браузер Firefox для iPad

Компания Mozilla Corporation выпустила специальную версию интернет браузера Firefox для планшетных компьютеров iPad от компании Apple.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Депутат Кожевникова рассказала, почему не здоровается с Собчак

Обновлено в 18:11
Шоу-бизнес

7-летняя дочь Виктории Бони делает успехи в художественной гимнастике

Виктория Боня рассказала подписчикам, что ее семилетняя дочь Анджелина занимается художественной гимнастикой.
Обновлено в 10:08
Происшествия

В Мали при атаке убиты 110 человек

Обновлено в 13:28
Армия и оружие

США прямо требуют от венесуэльских генералов предательства Мадуро

США проводит специальную операцию по склонению венесуэльских военоначальников к бегству от президента Николаса Мадуро, сообщили источники в аппарате советника Президента США Джона Болтона 23 марта в интервью журналистам, передает испанское издание АВС.
Обновлено в 18:05
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро призналась, что чувствует себя русской.
Обновлено в 06:53
Интернет

В WhatsApp появятся новые функции против спама

Создатели мессенджера WhatsApp разрабатывают новые функции, позволяющие обнаруживать спам в сообщениях.
Обновлено в 01:42
Происшествия

В Нижнем Тагиле 23 запертые кошки ели друга друга, чтобы выжить

Обновлено в 15:09
Общество

Александр Беглов завел папку для записи обращений и жалоб петербуржцев

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, что завел зеленую папку, в которой будут фиксироваться обращения жителей во время объездов районов, а также те, которые приходят на страничку градоначальника «ВКонтакте».
Обновлено в 12:46
Общество

Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов заработает в мае-июне

Гидролаборатория в ЦПК была открыта в начале 1980-х годов для подготовки космонавтов к работе на орбите.
Обновлено в 18:07
Происшествия

Посетители в панике покинули парижский Диснейленд

В распоряжении телеканала РЕН ТВ появилось видео, на котором видно, как посетители парижского Диснейленда в панике бегут от входа в парк развлечений.
Обновлено в 18:14
Политика

Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры

Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.
Обновлено в 08:29
Общество

Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта

Обновлено в 17:49
Как работают Яндекс.Новости?
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