Футбол
«Зенит» хотел подписать защитника «Фиорентины»Евро-футбол.ру 02:48
Руководство "Зенита" предпринимало попытку подписать защитника Давида Ганцко, правами на которого владеет "Фиорентина".
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«Зенит» пытался арендовать защитника «Фиорентины» с правом выкупа за 20 млн евро
Sport24.ruвчера в 18:40
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