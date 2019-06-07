Футбол
«Зенит» хочет разорвать контракт с Маркизио за половину его зарплатыФонтанка.Ру 10:09
Как сообщает «Спорт-Экспресс», петербургская команда готова предложить игроку компенсацию в виде половины его зарплаты за этот срок – около 1,5 миллиона евро. Отмечается, что иначе полное финансовое обеспечение договора с хавбеком с учетом подписного бонуса составит около 13 млн евро за два сезона.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
"Зенит" хочет предложить итальянцу компенсацию, равную половине зарплаты футболиста за этот срок – около 1,5 миллиона евро. Всего же полное финансовое обеспечение договора с хавбеком с учетом подписного бонуса могло бы составить около 13 миллионов евро за два сезона.Спорт-Экспресс08:28
Подробнее о событии
Показать все источники
«Зенит» хочет расторгнуть контракт с Маркизио: итальянцу заплатят половину зарплаты за год
Спорт день за днем09:41
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:26, Ашберн
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Обновлено вчера в 16:14
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
На Балтфлоте начались сборы снайперов и гранатомётчиков
В соединениях и воинских частях Балтфлота, дислоцированных в Калининградской области, начались учебно-методические сборы снайперов и гранатомётчиков.
Обновлено вчера в 06:09
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Футбол
Буффон хочет сыграть на Олимпиаде в Токио
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport, Буффон надеется стать одним из трех игроков сборной Италии старше 23 лет.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
«Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей
Минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли двое карателей нацистского полка "Азов"* - Пругло и Олексюк.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Украинскую участницу шоу талантов убили и бросили в реку в Германии
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (аналог британского Got Talent) Аллы Клишты нашли в реке Рейн спустя несколько недель после ее исчезновения.
Обновлено в 08:57
Происшествия
По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ арестовали всех задержанных
Суд арестовал всех семерых человек, которые были задержаны по делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:21
Интернет
«Яндекс» и ФСБ договорились по вопросу передачи ключей шифрования
Как писал «Профиль», ранее ФСБ потребовала от «Яндекса» предоставить ключи для дешифровки данных пользователей.
Обновлено в 06:30
Политика
Украина арестовала российские «Русланы»
Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
Обновлено в 11:02
Политика
Путин впервые публично прокомментировал дело Калви
Президент Владимир Путин впервые публично прокомментировал дело в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 10:24
Здоровье
В Башкирии выявлен лейкоз крупного рогатого скота
При исследовании сыворотки крови крупного рогатого скота в ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора» отобранного у главы крестьянского фермерского хозяйства Кушнаренковского района Республики Башкортостан, были обнаружены антитела к возбудителю лейкоза.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие
Стало известно об отступлении российских военных в Сирии
Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено в 11:13
Экономика
Только 20% застройщиков аккредитовались для работы с эскроу-счетами
О готовности застройщиков работать с эскроу-счетами рассказала заместитель председателя банка России Ольга Полякова в ходе Петербургского международного экономического форума - 2019.
Обновлено в 12:05
Теннис
Вондроушова сыграет в финале «Ролан Гаррос» с Эшли Барти
Обновлено в 10:35
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Создатель группы «На-На» Бари Алибасов, который по ошибке выпил средство для прочистки труб, находится в медикаментозном сне, сообщил 6 июня участник эстрадного коллектива Владимир Политов.
Обновлено вчера в 09:02
Политика
Трамп заявил, что между Россией и США могут быть хорошие отношения
Президент США Дональд Трамп заявил, что доклад Мюллера по "вмешательству РФ" в выборы 2016 года был сфабрикован представителями Демократической партии.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:38
Общество
Мужчина случайно взломал запертый 40 лет назад сейф
Посетитель канадского музея Vermilion Heritage Museum с первой попытки взломал сейф, который был заперт 40 лет назад.
Обновлено в 11:26
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Происшествия
В Киевской области пропал самолет
Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Новосибирске выбросили из трамвая мужчину без сознания
Прокуратура Кировского района начала проверку шокирующей видеозаписи, опубликованной в сети: из трамвая двое вынесли мужчину, положили на асфальт, и трамвай, постояв минутку, двинулся дальше.
Обновлено в 06:36
Здоровье
Малышева определила самую опасную болезнь XXI века
Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55