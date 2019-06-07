«Зенит» хочет разорвать контракт с Маркизио за половину его зарплатыФонтанка.Ру 10:09

"Зенит" хочет предложить итальянцу компенсацию, равную половине зарплаты футболиста за этот срок – около 1,5 миллиона евро. Всего же полное финансовое обеспечение договора с хавбеком с учетом подписного бонуса могло бы составить около 13 миллионов евро за два сезона.

с чего всё началось

Как сообщает «Спорт-Экспресс», петербургская команда готова предложить игроку компенсацию в виде половины его зарплаты за этот срок – около 1,5 миллиона евро. Отмечается, что иначе полное финансовое обеспечение договора с хавбеком с учетом подписного бонуса составит около 13 млн евро за два сезона.

«Зенит» хочет разорвать контракт с Маркизио за половину его зарплаты

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