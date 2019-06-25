Футбол
«Зенит» хочет приобрести нападающего сборной КолумбииНева Спорт 04:25
Петербургский «Зенит» проявляет интерес к форварду сборной Колумбии и клуба «Атлетико Хуниор» Луису Диасу Маруланде. Об этом информирует портал 78.ru.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 12:13, Вашингтон
Политика
Арестованный экс-президент Армении сам пришел в СИЗО
Ранее во вторник, 25 июня, Апелляционный суд принял решение об аресте экс-президента страны, который обвиняется в свержении конституционного строя.
Обновлено в 11:14
Общество
Ростов признали самым агрессивным городом России
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов назвал причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской
Актер и режиссер Михаил Ефремов рассказал о причине смерти своей матери, народной артистки России, профессора и режиссера Аллы Покровской.
Обновлено в 11:42
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Общество
Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей
Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:32
Политика
Захарова высмеяла отзыв украинского посла из ПАСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.
Обновлено в 12:00
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Финансы
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено в 08:36
Политика
Карачаево-Черкесия нашла замену Арашукову в Совфеде
Кроме Арашукова в список кандидатов в сенаторы от главы КЧР Рашида Темрезова, избранного на новый срок в 2016 году, вошли Крым Казаноков, который на тот момент был сенатором, а сейчас является депутатом Гордумы Черкесска, а также зампредседателя Гордумы Черкесска Иналь Гашоков.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину за публикацию в соцсети «ВКонтакте»
Чиков обратил внимание на то, что мужчину, отбывшего наказание за свой поступок в виде двух лет колонии, на этот раз задержали за публикацию, которая была сделана раньше тех, за которые его судили.
Обновлено в 09:02
Футбол
«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Левски»
Стал известен стартовый состав Зенита на контрольный поединок с болгарским Левски.
Обновлено в 11:02
Транспорт
Акимов допустил заход ВСМ Москва – Санкт-Петербург в Великий Новгород
Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва–Санкт-Петербург может пройти через Великий Новгород.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
ВСУ показали применение ПТРК по территории ДНР и заявили о «10 ликвидированных»
Обновлено в 03:12
Политика
FAZ рассказала о неотвратимом возвращении России в ПАСЕ
Украинская сторона в последний момент пытается предотвратить снятие санкций с российских депутатов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пишет FAZ.
Обновлено в 09:42
Транспорт
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД
Пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения ПДД.
Обновлено в 05:20
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Политика
В Крыму сформируют новый десантно-штурмовой полк
Новый десантно-штурмовой полк планируется создать в Крыму в структуре 7-й десантно-штурмовой дивизии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Обновлено в 09:40
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые
В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.
Обновлено в 03:28
Музыка
Майкл Джексон: почему его именем пугают детей
Майкл Джексон великий Суперзвездой Майкл Джексон стал в раннем возрасте: в 1964-м, когда будущему "королю поп-музыки" было шесть лет, он уже вовсю выступал в состав группы The Jacksons (позднее будет переименована в The Jackson 5), созданной его старшими братьями.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки
Ссора восьмилетнего мальчика с ровесницей в испанском Вальядолиде переросла в массовые беспорядки, потребовавшие вмешательства подразделений полиции особого назначения, передает агентство Europa Press.
Обновлено в 10:48
Экономика
Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений
Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Топ-менеджмент «Аэрофлота» лишился премий после катастрофы SSJ 100
Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании сообщил, что из-за авиакатастрофы пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) топ-менеджмент "Аэрофлота" не получит премий, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:50
Политика
В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев
В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Срок службы в турецкой армии сокращён до полугода
Парламент Турции принял законопроект, согласно которому срок обязательной службы в армии сокращается до шести месяцев.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27