Футбол

«Зенит» хочет приобрести нападающего сборной КолумбииНева Спорт 04:25

Петербургский «Зенит» проявляет интерес к форварду сборной Колумбии и клуба «Атлетико Хуниор» Луису Диасу Маруланде. Об этом информирует портал 78.ru.
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В Португалии сообщили, что «Зенит» претендует на полузащитника сборной Колумбии

Советский спорт10:24

«Зенит» поборется с «Порту» за полузащитника сборной Колумбии Диаса

Чемпионат09:58

«Зенит» заинтересовался колумбийским нападающим

78.ru01:54

«Зенит» включился в борьбу за вингера сборной Колумбии Диаса

Sports.ru09:11

«Зенит» хочет приобрести нападающего сборной Колумбии

Нева Спорт04:25

Источник: «Зенит» хочет приобрести нападающего сборной Колумбии, его конкурент - «Порту»

Спорт-Экспресс09:28

«Зенит» ведёт переговоры с форвардом сборной Колумбии

Metaratingsвчера в 14:48
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Интернет

Mail.ru откажется от паролей для почтовых ящиков

Почтовый сервис Mail.ru меняет систему входа в почтовый ящик.
Обновлено в 03:14
Политика

FAZ рассказала о неотвратимом возвращении России в ПАСЕ

Украинская сторона в последний момент пытается предотвратить снятие санкций с российских депутатов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пишет FAZ.
Обновлено в 09:42
Театры

Минкультуры ответило на обращение актеров МХАТа к Путину

Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Авто

«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО

Самые большие убытки в 2018 году страховщикам принесли обладатели машин марок ГАЗ и ВАЗ (Lada).
Обновлено в 08:02
Музыка

Ганзейские дни в Пскове посетят более 100 коллективов из РФ и Европы

Гостями форума станут более сотни творческих коллективов из России и стран Западной и Восточной Европы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:36
Политика

Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500

Обновлено в 09:15
Культура

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал сообщения о своей смерти

Обновлено в 09:17
Политика

В Крыму создадут новый десантно-штурмовой полк

В Крыму планируется создать новый десантно-штурмовой полк он станет третьим полком в составе 7-й десантно-штурмовой дивизии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Обновлено в 09:52
Экономика

На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

Обновлено в 06:00
Политика

Кадыров назвал волевым решение Евкурова об отставке

Обновлено в 09:30
Общество

Депутаты предлагают отменить штрафы за тонировку автомобилей

Новая инициатива появилась от депутатов фракции ЛДПР Игоря Лебедева и Ярослава Нилова.
Обновлено вчера в 01:43
Происшествия

Депутат из Кировской области бросил в полицейского муляж гранаты

21-летний депутат Слободской городской думы в Кировской области кинул под ноги полицейскому муляж гранаты РГД-5.
Обновлено в 08:39
Политика

Украинский депутат в зале ПАСЕ оскорбил всех россиян

Депутат Верховный рады Украины Борислав Береза, разочарованный результатами голосования Парламентской ассамблеи Совета Европы по восстановлению полномочий России, оскорбительно высказался о россиянах.
Обновлено в 07:46
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Общество

Росреестр по Москве выявил схему мошенничества при аренде недвижимости

Управление Росреестра по Москве выявило схему мошенничества при аренде недвижимости. Об этом сообщается на сайте Росреестра.
Обновлено в 08:51
Политика

Карачаево-Черкесия нашла замену Арашукову в Совфеде

Глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов сообщил в Instagram, что представлять регион в Совете Федерации будет Крым Казаноков.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео

Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03
Шоу-бизнес

Сын Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления

Обновлено в 05:52
Авто

BMW презентовала концептуальный суперкар Vision M Next

Немецкая автомобильная компания BMW показала гибридную новинку — спортивный автомобиль Vision M Next.
Обновлено в 08:52
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Кино

Дэнни Бойл снимет продолжение фильма «28 дней спустя»

Режиссёр Дэнни Бойл работает над продолжением своего фильма «28 дней спустя» (28 Days Later), который вышел на экраны в 2002 году.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Обновлено в 04:27
Технологии

МТС впервые за 13 лет поменял логотип

Обновлено в 02:31
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Авто

Cadillac назвал цены обновленного седана Cadillac CT6 для России

Обновленный седан Cadillac CT6 предложат в России в двух комплектациях (Sport и Platinum) по цене от 4 850 000 и 5 690 000 рублей соответственно.
Обновлено вчера в 01:09
Политика

Президент Эстонии сочла позором возвращение России в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «позорным» принятие резолюции о возвращении России в ПАСЕ.
Обновлено в 06:20
Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Экономика

Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено вчера в 12:44
Наука

В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта

Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.
Обновлено в 09:24
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