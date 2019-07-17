В борьбу за голкипера сборной России и московского "Локомотива" включается "Зенит". Как сообщил в своем телеграмм-канале известный комментатор Нобель Арустамян, желание приобрести Гилерме выразил главный тренер клуба Сергей Семак.

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Политика Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта Россияне могут получить возможность использовать электронные паспорта на два года раньше, чем изначально было запланировано.

Политика Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.

Политика Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.

Происшествия «Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.

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