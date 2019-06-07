Футбол
«Зенит» хочет продать Ригони за 15 миллионов долларовМР7.ру 03:01
Петербурсгкий «Зенит» хочет продать полузащитника Эмилиано Ригони за 15 миллионов долларов, сообщает Televisa Deportes. Интерес к 26-летнему футболисту проявляют аргентинские «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс», а также мексиканская «Америка».
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«Зенит» просит за Ригони 15 млн долларов у мексиканского и аргентинских клубов
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:06, Ашберн
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