Футбол

«Зенит» хочет продать Ригони за 15 миллионов долларовМР7.ру 03:01

Петербурсгкий «Зенит» хочет продать полузащитника Эмилиано Ригони за 15 миллионов долларов, сообщает Televisa Deportes. Интерес к 26-летнему футболисту проявляют аргентинские «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс», а также мексиканская «Америка».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» хочет получить за Ригони 15 млн долларов

Мойка7801:20

«Зенит» просит за Ригони 15 млн долларов у мексиканского и аргентинских клубов

Sport24.ruвчера в 13:02

«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» интересуются Ригони. «Зенит» просит $ 15 млн

Чемпионатвчера в 13:28

СМИ: «Зенит» планирует выручить с продажи Ригони не менее 15 млн евро

ProstoProSportвчера в 13:18

«Зенит» намерен выручить за Ригони 15 млн долларов

78.ru00:55

Ригони может перейти в «Боку Хуниорс»

Советский спорт06 июня в 16:20

«Бока Хуниорс» или «Ривер Плейт»: Модрич рассказал, за кого бы хотел играть

Евро-футбол.ру06 июня в 17:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:06, Ашберн
Общество

Температура в Москве приближается к рекордной

Обновлено в 03:19
Автоспорт

Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады

В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

В Сочи 15 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

В ДТП с туристическим автобусом в Сочи пострадали 15 человек, передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:25
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол

Роналду остановил автобус ради фото с мальчиком, больным лейкемией

Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера

Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.
Обновлено в 02:23
Здоровье

Красный перец для роста волос: реально ли помогает?

Обновлено в 03:00
Здоровье

Выявлена еще одна причина рака печени

Чрезмерное употребление орехов может быть причиной заболеваний печени, в том числе онкологических.
Обновлено вчера в 11:55
Гаджеты

Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю

В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Принц Луи поприветствовал гостей в Букингемском дворце

Королевская семья поприветствовала британцев с балкона Букингемского дворца. Принц Луи восторженно махал подданным Королевы Елизаветы.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Политика

В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения

Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Обновлено в 01:40
Футбол

Мбаппе установил личный антирекорд в матче против Турции

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе провел на поле все 90 минут игры и совершил 22 потери мяча.
Обновлено вчера в 22:19
Общество

Более 13 миллиардов рублей за шесть лет будет направлено из федерального бюджета на реализацию дорожного нацпроекта в Свердловской области

Более 13 миллиардов рублей за шесть лет будет направлено на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области из федерального бюджета.
Обновлено в 00:24
Футбол

Реформа Лиги чемпионов может исключить Россию из Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов хотят сделать 4 группы по 8 команд, чтобы проводить по 14 матчей, а не шесть, как сейчас.
Обновлено вчера в 06:54
Авто

Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus

Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Авто

Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

Голунов связал задержание с расследованием о похоронном бизнесе

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов заявил, что его задержание связано с расследованием, которое он готовил.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Поезд метро сошел с рельсов в Бостоне

Обновлено вчера в 16:09
Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Культура

Константин Эрнст опроверг слухи о закрытии шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 04:38
Политика

Парламент Молдавии избрал премьером страны Майю Санду

Президент республики привел к присяге новый кабинет министров Парламент Молдавии избрал лидера правой оппозиции Майю Санду премьер-министром страны, передает портал Privesc.eu, на котором транслировалось заседание парламента.
Обновлено вчера в 14:16
Политика

Додон назвал способ мирной передачи власти в Молдавии

Глава Молдавии Игорь Додон сказал, что для мирной передачи власти в стране необходим международный посредник.
Обновлено в 03:48
Общество

Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено вчера в 11:46
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 07:33
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде

Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Наука

Во Франции обнаружен камень с рисунком, которому более 12 тысяч лет

Обновлено вчера в 15:50
Музыка

Отменено выступление «Машины времени» в День России

"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Авто

АвтоВАЗ поделился подробностями о новой Lada Vesta с вариатором

Рестайлинг является отдельной темой.
Обновлено вчера в 04:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эмилиано Ригони
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник клуба «Зенит» и сборной Аргентины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное