«Зенит» хочет продать Ригони за 15 миллионов долларовМР7.ру 03:01

Петербурсгкий «Зенит» хочет продать полузащитника Эмилиано Ригони за 15 миллионов долларов, сообщает Televisa Deportes. Интерес к 26-летнему футболисту проявляют аргентинские «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс», а также мексиканская «Америка».

«Зенит» хочет продать Ригони за 15 миллионов долларов

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