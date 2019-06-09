Футбол
«Зенит» хочет получить за Ригони 15 млн долларовМойка78 01:20
Как сообщает Televisa Deportes, 15 млн долларов «Зенит» хочет получить при продаже футболиста. Эта сумма на пять миллионов долларов больше, чем клуб заплатил, приобретая два года назад полузащитника.
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«Бока Хуниорс» или «Ривер Плейт»: Модрич рассказал, за кого бы хотел играть
Евро-футбол.ру06 июня в 17:31
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:36, Ашберн
Политика
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Помимо Порошенко в первой пятерке списка «Европейской солидарности» оказались глава Верховной Рады Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко, бывший командующий сил «АТО», командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский и певица и общественный деятель София Федчина.
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Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.
Обновлено в 04:39
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Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
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Футбол
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
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Кино
Стартовали съемки нового сезона сериала «Мажор»
Обновлено вчера в 12:55
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
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Здоровье
В Приморье пенсионерка 11 лет жила под запретом
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Представитель Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Войска Вооруженных сил Украины убивают в Донбассе мирных жителей – об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в прямом эфире телеканала "1+1".
Обновлено в 04:39
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
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Обновлено вчера в 15:37
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Футбол
Пропустивший девять мячей вратарь Сан-Марино поблагодарил россиян
Голкипер сборной Сан-Марино выразил благодарность российским болельщикам за поддержку после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:03
Энергетика
Белоруссия вернула России 450 тыс. т грязной нефти
"Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:53
Единоборства
Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC
Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Музыка
Барецкий займет место Шнурова в «Ленинграде»
Российский музыкант и шоумен Станислав Барецкий заявил, что войдет в новый состав группировки "Ленинград" после объявления лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова о прощальном гастрольном туре "Ленинграда".
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В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ
Обновлено вчера в 16:46
Гаджеты
Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю
В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В СК не подтвердили гибель девочки в подмосковном лагере
Следственный комитет не подтверждает гибель девочки на соревнованиях по плаванию в подмосковном лагере.
Обновлено в 05:26
Общество
Представитель Алибасова показал, как можно перепутать сок и средство для труб
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Ксения Собчак объявила об официальном разводе с Максимом Виторганом
Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 23:36
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Как повысить продажи на сокращающемся рынке
Многие производители убеждены, что увеличить продажи на сокращающемся или стагнирующем рынке можно только за счет скидок.
Обновлено в 04:32
Футбол
Маскерано планирует вернуться в сборную Аргентины
Маскерано надеется принять участие в Панамериканских играх, которые пройдут в Перу с 26 июля по 11 августа.
Обновлено в 02:41
Футбол
Моуринью может стать тренером «Ньюкасла»
В мае форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду предложил клубу рассмотреть кандидатуру Жозе Моуринью на пост главного тренера туринцев. дает на то, что Моуринью станет главным тренером "Челси" после Маурицио Сарри.
Обновлено в 03:52
Общество
Чрезмерное употребление орехов может спровоцировать рак печени
Диетолог Моника Рейнагель предостерегает всех от чрезмерного употребления орехов.
Обновлено 07 июня в 05:55
Происшествия
Неизвестный «заминировал» Останкинскую телебашню
Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что существует угроза взрыва в Останкинской телебашне.
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Здоровье
Исследователи составили топ-3 самых полезных завтраков
Кроме рейтинга самых полезных продуктов для завтрака, Зинаида Медведева рассказала нам и об «антирейтинге», то есть о самых вредных блюдах, с которых точно не стоит начинать день.
Обновлено 07 июня в 11:10
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Делегацию из ЕС поразил Крымский мост
Группу общественников из ЕС, впервые посетивших полуостров, поразили красота и величие Крымского моста.
Обновлено вчера в 06:33
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
Генсек Совета Европы выразил обеспокоенность делом Голунова
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев должен лично заняться ситуацией, сложившейся вокруг дела специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, считает генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд.
Обновлено вчера в 16:24