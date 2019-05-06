«Зенит» хочет подписать защитника «Ахмата» МохаммадиSports.ru 09:26

Защитник «Ахмата» Милад Мохаммади может продолжить карьеру в «Зените». Петербургский клуб заинтересован в трансфере иранского футболиста. 25-летний Мохаммади дружит с форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Общество Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.

Происшествия Приговор Мамаеву и Кокорину огласят 8 мая Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин выступили с последним словом в Пресненском суде по уголовному делу о хулиганстве.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская и Максим Матвеев крестили сына Андрей, старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, родился в 2012 году.

Политика Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео Лавров подчеркнул также, что в ходе конструктивных переговоров со своим американским коллегой Москве и Вашингтону удалось продвинуться вперед в развитие недавнего разговора Путина и Трампа по целому ряду международных проблем.

Энергетика «Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах.

Политика Трамп заявил о нежелании США терять миллиарды на торговле с Китаем Соединённые Штаты больше не намерены терять миллиарды долларов на торговле с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп.

Политика Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и Казахстане Власти белорусского Витебска и казахстанского города Актобе запретили проводить российскую акцию «Бессмертный полк».

Общество В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.

Общество Театр «У Никитских ворот» в полном объеме возобновит работу 7 мая Ожидается, что в полном объеме театр возобновит работу 7 мая. В этот день, как и указано в афише, состоится спектакль "Капитанская дочка".

Политика США отзывают посла на Украине, узнали СМИ Американский посол на Украине Мари Йованович закончит свою работу на этой должности. Об этом сообщает "ZN.UA" со ссылкой на источники.

Происшествия В Сети появилось видео, где Матвиенко резко критикует «Суперджет» За несколько месяцев до трагедии в Шереметьево глава Совета Федерации Валентина Матвиенко довольно резко высказалась в адрес самолета.

Общество Синоптики пообещали дожди и грозы в Москве с 8 мая Синоптики пообещали, что 9 мая атмосферное давление вырастет, но не исключили кратковременные дожди с порывистом ветром.

Авто Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.

Происшествия Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.

Происшествия Один из «черных ящиков» SSJ100 оказался сильно поврежден 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево, после чего у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

Происшествия Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100 Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.

Шоу-бизнес Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.

Происшествия В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.