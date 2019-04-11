Футбол
«Зенит» хочет купить полузащитника ЦСКА ВлашичаВести.Ru 10:28
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, арендованный армейцами у "Эвертона" может остаться в России. В услугах хорватского футболиста заинтересован "Зенит".
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Политика
Минюст США огласил обвинение Джулиану Ассанжу
В Минюсте США отметили, что Ассанжа обвиняют в «Сговоре с целью компьютерного взлома».
Обновлено в 09:23
Происшествия
Lamborghini олигарха Аристова опять попал в ДТП в Челябинске
Авария случилась возле ТРК "Куба" В Челябинске автомобиль олигарха Александра Аристова Lamborghini Aventador попал в ДТП.
Обновлено в 10:17
Хоккей
В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»
Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 09:38
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу
АвтоВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом представитель концерна сообщила в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 11:29
Кино
«Современник» назвал место похорон артиста Геннадия Фролова
Отмечается, что родственники артиста приняли решение не проводить гражданскую панихиду в театре. О смерти Фролова стало известно 10 апреля.
Обновлено в 11:19
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Татьяна Африкантова прокомментировала слухи о своей смерти
Африкантова-старшая опасается, что если папа узнает о «смерти» дочери, ему станет плохо.
Обновлено в 06:25
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Неизвестный сбил полицейского в Москве
В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»
Межконтинентальная тяжелая баллистическая ракета «Сармат» проходит финальную стадию испытаний.
Обновлено в 08:42
Общество
Названы российские регионы с самыми опасными дорогами
ИА «Ореанда-Новости» Специалисты межрегионального общественного центра «За безопасность российских дорог» составили рейтинг регионов России по безопасности на автодорогах в 2018 году.
Обновлено в 11:53
Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Авто
Renault Arkana получит совершенно новый мотор
Сообщается, что новинка получит «совершенно новый» агрегат, который был разработан ведущими инженерами Альянса.
Обновлено в 05:57
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Происшествия
Суд в Греции не освободил россиянина Винника
Греческий суд первой инстанции отказался освободить из-под стражи гражданина РФ Александра Винника, который в нарушение законодательства страны уже 20 месяцев сидит в заключении без судебного решения.
Обновлено в 10:53
Политика
Пашинян расстраивает западных «партнеров»
Отвечая на вопрос о своей внешнеполитической направленности, Пашинян отказался выбирать между пророссийской или проевропейской позицией, заявив, что он — проармянский политик.
Обновлено в 11:19
Экономика
Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»
Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей», сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли и близких к топ-менеджменту кредитной организации.
Обновлено в 11:46
Культура
Антон Долин ушел с ВГТРК из-за «лживого» репортажа о его семье
Кинокритик Антон Долин объявил об уходе с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в холдинг ВГТРК, из-за репортажа о нем, показанного на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 12:08
Происшествия
Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже
Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Политика
Тимошенко посетовала, что не сдала анализы с Порошенко и Зеленским
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский Зеленский отказался от сдачи анализов экспертам VADA.
Обновлено в 10:14
Культура
Принц Гарри и Опра Уинфри снимут сериал о психическом здоровье
Внук Елизаветы II принц Гарри вместе с телеведущей Опрой Уинфри работают над документальным сериалом о психическом здоровье, его покажут на Apple TV.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Политика
ЕС проведет с США официальные торговые переговоры
Страны Европейского союза приняли сегодня мандат на официальные торговые переговоры с Соединенными Штатами.
Обновлено в 11:44
Общество
Челнинка ездила за рулем с младенцем на руках и давала ребенку водить
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, где она едет за рулем автомобиля с младенцем на руках.
Обновлено в 12:20
Политика
В Судане начался военный переворот
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Панайотова в больнице спасают от трагической участи Началовой
Внезапная смерть 38-летней Юлии Началовой стала шоком для всех – ее родных, поклонников, коллег.
Обновлено в 09:06