Футбол
«Зенит» заинтересовался форвардом сборной КолумбииМР7.ру 03:30
Петербургский «Зенит» заинтересовался форвардом «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии Луисом Диасом Маруландой, сообщил в Twitter спортивный журналист Бруно Андраде. Помимо сине-бело-голубых, в услугах 22-летнего нападающего заинтересован португальский «Порту».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 23:04, Ашберн
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой обнаружили рак
Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
Как сообщил РИА Новости представитель суда, Гребнев получил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа.
Обновлено в 22:08
Политика
Москва согласовывает с Токио детали встречи Путина и Абэ
Как стало известно агентству РИА Новости, время и программа встречи председателя японского правительства Синдзо Абэ и главы российского государства Владимира Путина в настоящее время находится в стадии согласования.
Обновлено в 22:52
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Экономика
На рост военных пенсий направят 600 миллиардов рублей за три года
Министерство финансов РФ планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 603 миллиарда рублей больше нынешнего уровня.
Обновлено в 03:46
Политика
МИД Грузии оценил возвращение России в ПАСЕ
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
Обновлено в 18:59
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Политика
Экс-президента Армении Кочаряна арестовали
Роберт Кочарян был арестован на два месяца в июне 2018 года по делу о разгоне акций протеста в марте 2008 года.
Обновлено в 08:18
Общество
В Гидрометцентре перечислили самые жаркие дни лета
Обновлено в 01:09
Политика
Шефа протокола Трампа отстранили от службы перед саммитом G20
Шефа протокола американского лидера Дональда Трампа Шона Лоулера отстранили от службы незадолго до саммита G20, который пройдет в японской Осаке 28–29 июня.
Обновлено в 21:04
Политика
На Украине планируют разблокировать «ВКонтакте» и «Одноклассники»
В ближайшее время на Украине могут быть разблокированы российский интернет поисковик «Яндекс» и социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Обновлено в 20:35
Авто
Компания Lightyear представила электрокар на солнечных батареях
Компания Lightyear представила электромобиль Lightyear One, который кроме обычных батарей, может использовать для движения энергию солнца.
Обновлено в 16:03
Футбол
Кавани не собирается покидать «ПСЖ»
Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани заявил, что не собирается покидать команду. Его нынешний контракт рассчитан до конца следующего сезона.
Обновлено в 18:23
Авто
Британец на тракторе установил новый мировой рекорд скорости
Напомним, что в марте прошлого года гонщик из команды Top Gear смог разогнать трактор по прямой до 140.4 км/ч и установить рекорд книги Гиннесса.
Обновлено вчера в 08:07
Общество
Алибасов прокомментировал свое состояние после выписки
Продюсер Бари Алибасов рассказал, что после выписки из больницы его память восстановилась в полном объеме.
Обновлено в 20:11
Общество
В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено в 20:22
Экономика
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Среди регионов, показавших наибольший рост общей задолженности, оказались субъекты с большим числом населения: Московская область (+ 6,8 миллиарда рублей), Дагестан (+6,6 миллиарда), Челябинская область (+5,8 миллиарда), Свердловская область (+ 4,2 миллиарда рублей).
Обновлено в 20:15
Политика
Американские СМИ оценили ответ Москвы на русофобский демарш Грузии
Американский портал Eurasianet проанализировал экономические меры, принятые Москвой в отношении Тбилиси.
Обновлено в 05:39
Космос
Испытания парашютной системы капсулы Starliner завершены
Обновлено в 21:09
Футбол
«Краснодар» отправился на сбор в Австрию
Футболисты «Краснодара» отправились в Австрию, где проведут второй тренировочный сбор в преддверии старта чемпионата России.
Обновлено в 04:02
Политика
Мюллер выступит в конгрессе США 17 июля
Спецпрокурор Соединённых Штатов Роберт Мюллер намерен выступить на слушаниях в американском конгрессе в среду, 17 июля.
Обновлено в 22:05
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе
Обновлено в 22:20
Политика
США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян
Парламентская ассамблея Совета Европы не должна позволить, чтобы в состав российской делегации входили россияне, попавшие под санкции США и Евросоюза.
Обновлено в 13:56
Кино
Скончался актер и режиссер Валерий Харченко
Советский и российский актер и режиссер Валерий Харченко скончался в возрасте 81 года.
Обновлено в 22:25
Происшествия
Экс-полковник Захарченко заявил о невозможности подстричься в СИЗО
Бывший полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, находящийся в СИЗО «Лефортово» пожаловался на невозможность подстричься и попасть на прием к стоматологу.
Обновлено в 21:45
Общество
Адвокаты арестованного в США Евгения Никулина боятся за его жизнь
Защита россиянина Евгения Никулина, которого власти США обвиняют в хакерских атаках на крупные американские компании, опасается, что он может покончить с собой.
Обновлено вчера в 18:06
Интернет
Mail.ru откажется от паролей в почте
Вместо пароля, от которого компания планирует полностью отказаться в будущем, пользователям будут присылать push-уведомление или одноразовый код по sms, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Mail.ru.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26