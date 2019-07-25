Футбол
«Зенит» хочет купить НаингголанаSoccer.ru 13:45
«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Интера» Раджи Наингголана. Сообщается, что питерцы готовы предложить бельгийцу контракт с зарплатой в размере 4.5 млн евро в год.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:27, Вашингтон
Политика
СБУ отпустила экипаж задержанного российского танкера
Обновлено в 10:25
Политика
Власти США просят Турцию не вводить в строй С-400
Обновлено в 16:39
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Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
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В результате резкого похолодания на выходных в отдельных регионах европейской части России может выпасть мокрый снег.
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Политика
Полицейские на диване вынесли Любовь Соболь из Мосгоризбиркома
Полиция вынесла вынесла на диване из здания Мосгоризбиркома и задержала незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, юриста ФБК Любовь Соболь, сообщил в прямом эфире телеканал "Дождь".
Обновлено в 18:02
Космос
В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:05
Происшествия
В Сочи из-за ливней обрушился участок главной прибрежной трассы
В Центральном районе Сочи из-за ливневых дождей обрушился участок трассы А-147 Джубга — Сочи, которая соединяет населенные пункты вдоль побережья.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Гособвинение назвало имя заказчика теракта в петербургском метро
В четверг, 25 июля, на заседании по делу о теракте в метро Петербурга прокурор назвали имя и возможное местонахождение предполагаемого заказчика взрыва.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Политика
Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.
Обновлено в 17:41
Космос
Орбиту обсерватории «Спектр-РГ» скорректируют еще три раза
Орбита космической обсерватории "Спектр-РГ", запущенной 13 июля, будет скорректирована до ее выхода на рабочую орбиту еще три раза - примерно на 11-е, 21-е и 41-е сутки полета.
Обновлено 23 июля в 09:00
Интернет
В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».
Обновлено вчера в 15:22
Музыка
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено в 16:42
Политика
В Австрии заявили о слежке зарубежной спецслужбы за россиянином
В прокуратуре австрийского Зальцбурга заявили, что разработку подозреваемого в шпионаже россиянина Игоря Зайцева, якобы являющегося сотрудником ГРУ, вела зарубежная спецслужба.
Обновлено в 16:12
Политика
В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено в 14:32
Религия
Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Финансы
Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету, а также продлению на два года срока наступления потолка госдолга страны, о чем свидетельствуют итоги голосования.
Обновлено в 17:52
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Минувшей ночью обыски прошли в квартирах у незарегистрированных кандидатов в МГД Дмитрия Гудкова, выдвигавшегося в округе № 5, и Ивана Жданова, который требует зарегистрировать его кандидатом в округе № 8.
Обновлено в 07:53
Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
В.Шендерович: Если танкер участвовал в блокировании украинских судов, значит, они имели все основания его задержать Т. Фельгенгауэр― А у нас тоже никто не может опрокинуть.
Обновлено в 13:46
Космос
Астрономы нашли умирающего двойника Солнца
Мередин Джойс предположила, что примерно через 4,5-5 миллиарда лет наше Солнце тоже исчерпает свои запасы водорода, так называемое «ядерное горючее», и начнет сжигать гелий.
Обновлено в 12:45
Политика
Мюллер ответил на вопрос о привлечении Трампа к ответственности
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер во время слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по вопросам судопроизводства допустил возможность возбуждения уголовного дела против президента США Дональда Трампа после окончания срока его президентства.
Обновлено вчера в 10:39
Музыка
Imagine Dragons представили анимационный клип на песню Birds
Imagine Dragons представили уже пятое видео с альбома Origins, вышедшего чуть больше полугода назад.
Обновлено в 13:36
Кино
Создатель сериала «Хранители» обругал создателя комикса «Хранители»
Создатель сериала "Хранители" Дэймон Линделоф в весьма непечатной форме отреагировал на критику автора оригинального комикса Алана Мура, призвавшего "не ассоциировать его с тем, что получилось в телевизионном шоу".
Обновлено в 02:20
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено в 03:45
Наука
Раскрыт секрет паука, плетущего самую прочную паутину в мире
Обновлено в 14:22
Экономика
Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян
Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Авто
Ford выпустил юбилейный Mustang для Европы
В честь 55-летней годовщины выпуска первого Ford Mustang американская компания представила специальную версию модели, которая будет доступна исключительно европейским покупателям.
Обновлено в 08:10