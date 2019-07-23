Футбол
«Зенит» хочет купить 18-летнего защитника «Минска» ПрищепуSport24.ru 07:47
«Зенит» заинтересован в приобретении 18-летнего защитника «Минска» Дмитрия Прищепы. Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на директора белорусского клуба Игоря Шлойдо. По информации источника, российский клуб уже прислал официальный запрос по трансферу футболиста.
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