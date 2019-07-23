Футбол
«Зенит» хочет купить 18-летнего защитника «Минска» ПрищепуSport24.ru 07:47
«Зенит» заинтересован в приобретении 18-летнего защитника «Минска» Дмитрия Прищепы. Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на директора белорусского клуба Игоря Шлойдо. По информации источника, российский клуб уже прислал официальный запрос по трансферу футболиста.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Политика
Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для Донбасса
Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны.
Обновлено в 10:43
Общество
Счетная палата заявила об угрозе перебоев в авиасообщении над Москвой
Аудиторы Счетной палаты зафиксировали срыв сроков и порядка реконструкции объектов аэропорта "Домодедово", что может привести к перебоям в работе воздушной гавани, а также всего Московского авиаузла, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отчет ведомства.
Обновлено вчера в 19:37
Политика
Савченко прокомментировала своё поражение на выборах в Раду
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном округе в Донецкой области и получившая по итогам выборов только восемь голосов избирателей, прокомментировала своё непопадание в новый состав украинского парламента.
Обновлено в 08:56
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Экс-председатель Партии экономической свободы, бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США «из-за непрекращающейся слежки в России».
Обновлено в 12:36
Происшествия
В Екатеринбурге задержали положивших муляж бомбы на пути кортежа Путина
В Екатеринбурге силовики задержали двоих мужчин, заложивших на пути кортежа президента России Владимира Путина, побывавшего в городе 9 июля, муляж самодельного взрывного устройства (СВУ), об этом РБК сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Стало известно о стрельбе в доме Кадырова из-за слов о его отце
Глава Чечни Рамзан Кадыров в январе 2017 года открыл беспорядочную стрельбу в своей резиденции после того, как его спровоцировал Имран Дасаев — житель города Шали, предполагаемый участник незаконного вооруженного формирования (НВФ).
Обновлено в 11:08
Происшествия
На Кубани посадившего сына на цепь могут лишить родительских прав
Прокуратура Краснодарского края проводит проверку для решения вопроса о лишении родительских прав отца, посадившего на цепь десятилетнего сына.
Обновлено в 11:47
Политика
Госдума осенью может принять закон о возвращении курилок в аэропорты
Госдума осенью может принять закон о возвращении курилок в аэропорты.
Обновлено в 11:30
Космос
Ученые составили первую карту «пустыни», где живет Млечный Путь
Обновлено вчера в 10:03
Шоу-бизнес
Ксения Собчак не скрывает своих чувств к Константину Богомолову
Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей странички в Instagram романтичным видео с Константином Богомоловым, которому 23 июля исполнилось 44 года.
Обновлено в 11:00
Политика
Экс-глава МИД назвал бредом сообщения о планах продать Карелию финнам
В статье, опубликованной 21 июля, издание сослалось на бывшего замглавы МИД России в 1990–1991 годах Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 17:03
Культура
Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея МХАТ
Очный этап конкурса состоится 6 сентября в Минкультуры. Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Пять человек погибли во время оползня в Турции
Пять человек стали жертвами оползня в провинции Дюздже на северо-западе Турции.
Обновлено в 08:48
Общество
Самый короткий тест на IQ появился в Сети
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
В Хабаровском крае объявят траур по погибшим на пожаре в лагере
Трехдневный траур по погибшим в результате пожара в палаточном лагере объявят в Хабаровском крае в среду, 24 июля.
Обновлено в 06:41
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Общество
В Москву придет сильное похолодание
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
В США заявили, что сбили два иранских беспилотника
Американские военные сбили два иранских беспилотных летательных аппарата, а не один, как сообщалось неделю назад, заявил 23 июля начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел в интервью телеканалу CBS.
Обновлено в 12:48
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Авто
Volkswagen показал Touareg в исполнении One Million Edition
Что касается цен, то Touareg One Million Edition предлагается за 80 880 евро.
Обновлено в 09:40
Футбол
Полузащитник сборной Аргентины перейдёт в «Тоттенхэм»
В ближайшее время лондонский "Тоттенхэм" может подписать полузащитника национальной сборной Аргентины и испанского "Бетиса" Джовани Ло Чельсо.
Обновлено в 10:59
Космос
EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ
Обновлено вчера в 23:50
Политика
В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки
«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Экономика
В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России
В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России в начале 2019 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:56
Футбол
ФК «Ростов»: в РФС признали ошибки арбитра в матче со «Спартаком»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил об ошибках, допущенных арбитром Кириллом Левниковым в ходе матча 2-го тура РПЛ между футбольными клубами «Ростов» и «Спартак», сообщает пресс-служба донской команды.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров в стихотворной форме публично унизил Ксению Собчак
Накануне, 22 июля, Собчак опубликовала в соцсети видео с пресс-конференции, где Шнуров, отвечая на вопрос о "самом интересном сопернике в стихотворных батлах", сказал: "Богомолов, который писал за Собчак".
Обновлено в 10:14