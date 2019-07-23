«Зенит» заинтересован в приобретении 18-летнего защитника «Минска» Дмитрия Прищепы. Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на директора белорусского клуба Игоря Шлойдо. По информации источника, российский клуб уже прислал официальный запрос по трансферу футболиста.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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