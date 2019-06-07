«Зенит» намерен договориться об уходе Маркизио за половину зарплатыСпорт-Экспресс 08:28

"Зенит" хочет предложить итальянцу компенсацию, равную половине зарплаты футболиста за этот срок – около 1,5 миллиона евро. Всего же полное финансовое обеспечение договора с хавбеком с учетом подписного бонуса могло бы составить около 13 миллионов евро за два сезона.

с чего всё началось

Как стало известно "СЭ", руководство сине-бело-голубых намерено досрочно прекратить трудовые отношения с 33-летним полузащитником Клаудио Маркизио, контракт которого заключен до июня 2020 года.

«Зенит» намерен договориться об уходе Маркизио за половину зарплаты

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