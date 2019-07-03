Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Уфы»News.ru 06:03
Футбольный клуб «Зенит» интересуется защитником «Уфы» Йонутом Недельчару. Кроме того, 23-летний футболист попал в сферу интересов «Ромы», Английской премьер-лиги (АПЛ), Бундеслиги и Серии А, сообщает Gsp.ro.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:57, Ашберн
Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Обновлено в 05:21
Финансы
Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле
Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Никита Ефремов и Мария Ивакова перестали скрывать свой роман
Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что у актера Никиты Ефремова роман с бывшей ведущей программы «Орел и решка» Марией Иваковой.
Обновлено в 06:34
Происшествия
На Амундсена с 11-го этажа выпала семилетняя девочка
Обновлено в 04:32
Политика
В Минфине оценили платежеспособность Украины
Украина не относится к числу неплатежеспособных заемщиков, она просто не хочет платить по российскому долгу, заявил журналистам замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 05:38
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
В Курганской области загорелась кровля мужского монастыря
Кровля Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря загорелась в Курганской области.
Обновлено в 06:07
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Политика
В Раду внесли законопроект о «дематюкации языка»
В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» (о «дематюкации языка» — Ред.) под номером 10414.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест 2000 рублей на счетах Арашукова
Мосгорсуд оставил под арестом имущество Рауфа Арашукова, в том числе около 2000 рублей на его счетах.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей
Обновлено вчера в 17:30
Авто
У пикапа Toyota Hilux появилась новая топ-версия
Год назад на российский рынок вышел пикап Toyota Hilux Exclusive — самая дорогая и богатая версия модели.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Красноярский губернатор резко ответил пострадавшим от паводка
Губернатор Красноярского края Александр Усс во время визита в подтопленный город Канск резко отреагировал на вопрос местной жительницы о ремонте дороги.
Обновлено вчера в 03:05
Политика
Совет Европы потребовал от России еще €55 млн
Днем ранее стало известно, что Россия внесла взнос за текущий год в бюджет Совета Европы после своего возвращения в Парламентскую ассамблею совета.
Обновлено в 00:19
Спорт
Загитова и Медведева включены в пул допинг-тестирования ISU
Обновлено в 05:11
Общество
Пассажир самолёта заснял полное солнечное затмение
Обновлено в 06:14
Общество
Музейный парк Политехнического музея откроют ко Дню города
Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что частичное открытие фасада, крыши и запланированного музейного парка Политехнического музея должно произойти к празднованию Дня города в этому году, который отмечается 7 сентября.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено вчера в 04:53
Армия и оружие
В России завершили создание проекта палубного вертолета «Минога»
Богинский сообщил, что работы над эскизно-техническим проектом относительно вертолёта «Минога» должны быть завершены на протяжение первого квартала 2019 года.
Обновлено в 04:20
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле по всей России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей территории страны в июле температура будет около и выше нормы.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Авто
Renault Captur сменил поколение
Французская автомобилестроительная компания Renault презентовала второе поколение модели Captur.
Обновлено в 06:40
Театры
Коллектив Волковского театра просит уволить директора
В обращении актеры просят разрешить конфликт между худруком Евгением Марчелли и директором Алексеем Туркаловым.
Обновлено вчера в 09:30
Футбол
Месси высказался об уходе из сборной Аргентины
В 2016 году после поражения Аргентины в финале турнира от чилийцев Месси объявил о завершения карьеры в национальной команде, однако через семь недель передумал и вернулся в состав сборной.
Обновлено в 06:42
Космос
Спутник Сатурна достиг идеального возраста для развития жизни
Энцелад, шестой по размеру спутник планеты Сатурн, считается одним из потенциально обитаемых объектов Солнечной системы.
Обновлено в 03:38