Футбол

«Зенит» интересуется защитником «Ростова» Скопинцевым
Sport24.ru
вчера в 15:26

Как стало известно Sport24, в сфере интересов «Зенита» находится защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев. Переговоры пока не начались, но спортивный отдел петербургского клуба активно изучает вопросы, связанные с переходом 21-летнего игрока.
Sport24.ruвчера в 15:26

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