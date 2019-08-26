Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Зенит» интересуется защитником «Порту»

«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Порту» Йордана Осорио. Сообщается, что питерский клуб уже ведет переговоры о трансфере.
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«Зенит» намерен приобрести защитника «Порту»

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