Футбол
Soccer.ru«Зенит» интересуется защитником «Порту»
«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Порту» Йордана Осорио. Сообщается, что питерский клуб уже ведет переговоры о трансфере.
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Авто
Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга
Еще до официальной премьеры электрический Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга в категории четырехдверных электрокаров, проехав 20,6-километровый круг за 7 минут 42 секунды.
Quto.ru 08:05
Политика
Врио главы Башкирии рассказал Путину об эффективности контрсанкций
Президент России Владимир Путин в понедельник, 26 августа, встретился с врио главы Башкирии Радием Хабировым и обсудил с ним продовольственное эмбарго, которое было введено в 2014 году.
Известия 08:24
Политика
Макрон отреагировал на насмешки президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова президента Бразилии Жаира Болсонару, который посмеялся над внешностью его жены Брижит Макрон.
Газета.Ru 09:05
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии
Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики.
Ведомости 08:13
Политика
Лавров оценил вероятность возвращения России в состав G8
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация не собирается самостоятельно ставить вопрос о возвращении государства в G8.
Слово и Дело 06:10
Общество
В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга
Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.
Российская газета 01:00
Музыка
Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
РИА Новости 09:05
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru 08:58
Политика
Порошенко перечислил новые атаки на украинскую государственность
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что главные институты государства сейчас подвергаются постоянным атакам, цель которых — пошатнуть независимость страны.
Lenta.ru 07:34
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Lenta.ru 00:54
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
ФАН вчера в 12:33
Политика
В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов
Интерфакс 03:05
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Происшествия
Внука экс-главы Коми нашли мертвым в подмосковном коттедже
В коттедже, который находится в элитном поселке в Одинцовском районе, нашли тело внука бывшего главы Республики Коми Юрия Спиридонова.
КП - Сыктывкар 09:22
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Здоровье
Еще один российский город остался без жизненно важного лекарства
В сочинских аптеках закончился препарат преднизолон, относящийся к категории жизненно важных.
Lenta.ru 08:18
Происшествия
Водитель, сбивший двух женщин, получил 6 лет колонии
Российская газета 07:35
Технологии
Фонд «Сколково» и Waves открыли блокчейн-центр
В Технопарке «Сколково» начал работать совместный экспертный центр по технологии распределенного реестра, созданный Фондом «Сколково» и одним из лидеров блокчейн-индустрии — компанией Waves.
PC Week/RE 05:17
Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Авто
Энтузиаст из России скрестил ГАЗ-52 и BMW 740
Житель Ингушетии создал уникальный хот-род, скрестив между собой ГАЗ-52, BMW 740 и старый «Форд».
Автоновости дня 03:21
Кино
У «Симпсонов» появится спин-офф
Культовый мультсериал "Симпсоны" может обзавестись не только второй полнометражкой, которую создатели обещают фанатам уже несколько лет, но и спин-оффом.
Российская газета 09:17
Футбол
УЕФА назначил арбитров на матч Лиги Европы «Спартак» — «Брага»
Итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой рассудит ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между московским «Спартаком» и португальской «Брагой».
RT на русском 07:15
Происшествия
Аэропорт Жуковский принял дополнительные меры для отпугивания птиц
Аэропорт Жуковский совместно с оператором взлётно-посадочной полосы — Лётно-исследовательским институтом имени М.М. Громова — начал реализацию дополнительных мер по повышению орнитологической безопасности.
RT на русском 08:46
Армия и оружие
Песков: Россия готовит ответ на испытания США новой ракеты
РФ приступила к подготовке ответа США в связи с испытанием ракеты после выхода из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Pravda.Ru 07:52
Политика
Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации.
Известия 06:02