Футбол

«Зенит» интересуется защитником «Наполи» Мариу РуемЕвро-футбол.ру 05:27

Контракт игрока с "Наполи" истекает летом 2022 года. В сезоне 2918/10 Руй принял участие в 31 матче в составе неаполитанского клуба, цвета которого защищает с января 2018 года.
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