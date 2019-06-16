Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Наполи» Мариу РуемЕвро-футбол.ру 05:27
Контракт игрока с "Наполи" истекает летом 2022 года. В сезоне 2918/10 Руй принял участие в 31 матче в составе неаполитанского клуба, цвета которого защищает с января 2018 года.
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