Футбол

«Зенит» интересуется защитником «Наполи» Мариу РуемЕвро-футбол.ру 05:27

Контракт игрока с "Наполи" истекает летом 2022 года. В сезоне 2918/10 Руй принял участие в 31 матче в составе неаполитанского клуба, цвета которого защищает с января 2018 года.
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Главное за день на Nevasport: Лодыгин ушел из «Зенита», Россия обыграла Словакию

Нева Спорт16:11

«Зенит» интересуется защитником «Наполи» Мариу Руем

Евро-футбол.ру05:27

«Зенит» претендует на защитника «Наполи» Мариу Руя

Sport24.ru05:03

«Зенит», «Милан» и «Шальке» претендуют на защитника «Наполи» Руя

Sports.ru06:27

«Зенит» интересуется защитником «Наполи» Руем

Чемпионат05:43

СМИ: «Зенит» начал переговоры с «Наполи» о переходе защитника Руя

Спорт-Экспресс05:30

Защитник «Наполи» Руй может перейти в «Зенит»

Спорт БИЗНЕС Online06:30
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:37, Вашингтон
Здоровье

Минздрав: около 80% женщин идут на роды нездоровыми

Обновлено в 07:41
Кино

Объявлены победители «Кинотавра»

Фестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года.
Обновлено в 15:52
Авто

Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в продаже 18 июня

Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в свободной продаже с 18 июня нынешнего года.
Обновлено в 13:25
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

В центре Киева произошел мощный взрыв, сообщает УНИАН. Отмечается, что инцидент произошел на улице Тургеневская, 20.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

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Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

Сарри официально стал главным тренером «Ювентуса»

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри официально стал наставником туринского «Ювентуса».
Обновлено в 09:25
Авто

Suzuki Wagon R за 400 000 рублей пользуется ажиотажным спросом

Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес

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В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:18
Экономика

Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду

Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес

14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет

14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено в 03:22
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства

В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено в 17:01
Футбол

Бывший футболист «Динамо» Луценко стал игроком тульского «Арсенала»

Тульский футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с нападающим Евгением Луценко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 13:26
Футбол

СМИ: ПСЖ может продать Неймара

Как сообщает L’Equipe, ПСЖ готов продать нападающего Неймара в случае, если клубу поступит выгодное предложение.
Обновлено в 17:33
Политика

Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»

Ранее Болтон сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае якобы заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
Обновлено в 14:37
Политика

Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему

Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Политика

В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Происшествия

17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму

Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.
Обновлено в 13:08
Кино

«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

Фильм "Люди в черном: Интернэшнл" возглавил российский кинопрокат по итогам выходных.
Обновлено в 17:32
Происшествия

Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии

Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Футбол

Подольски перенес операцию после тяжелого гриппа

В начале июня форвард был госпитализирован с тяжелым вирусным гриппом. Позднее он перенес операцию из-за возникших осложнений.
Обновлено в 14:39
Общество

Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят

Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Общество

Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Политика

В Кремле рассказали о подходах Путина в отношении Украины

Президент России Владимир Путин занимает "выжидательную" позицию по Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:02
Политика

Хант рассказал о готовности лидеров ЕС к пересмотру условий Brexit

Европейские лидеры хотят решить проблему забуксовавшего Brexit, рассказал Хант в интервью программе «Шоу Энди Марра» канала BBC-1, вышедшей в эфир в воскресенье, 16 июня.
Обновлено в 08:44
Футбол

«Динамо» забило 11 мячей в ворота словенского «Дравограда»

Обновлено в 13:59
Футбол

Агент: «Порту» очень хотел бы подписать Зе Луиша

Агент нападающего «Спартака» Зе Луиша Пауло Барбоза прокомментировал возможный переход своего агента в «Порту».
Обновлено в 16:25
Религия

Почему церковь не ошибается, объяснил патриарх Кирилл

Обновлено в 07:57
Религия

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере

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Армия и оружие

Бывший глава украинской армии признался в атаке на батальон «Донбасс»

В 2014 году украинская авиация атаковала колонну добровольческого батальона «Донбасс».
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
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Португальский футболист
Португальский футболист, защитник клуба «Наполи» и национальной сборной Португалии.
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