«Зенит» интересуется защитником «Наполи» Мариу РуемЕвро-футбол.ру 05:27

Контракт игрока с "Наполи" истекает летом 2022 года. В сезоне 2918/10 Руй принял участие в 31 матче в составе неаполитанского клуба, цвета которого защищает с января 2018 года.

Кино Объявлены победители «Кинотавра» Фестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года.

Авто Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в продаже 18 июня Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в свободной продаже с 18 июня нынешнего года.

Происшествия В центре Киева произошел мощный взрыв В центре Киева произошел мощный взрыв, сообщает УНИАН. Отмечается, что инцидент произошел на улице Тургеневская, 20.

Футбол Сарри официально стал главным тренером «Ювентуса» Бывший главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри официально стал наставником туринского «Ювентуса».

Авто Suzuki Wagon R за 400 000 рублей пользуется ажиотажным спросом Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.

Экономика Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.

Шоу-бизнес 14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.

Здоровье Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.

Футбол Бывший футболист «Динамо» Луценко стал игроком тульского «Арсенала» Тульский футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с нападающим Евгением Луценко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футбол СМИ: ПСЖ может продать Неймара Как сообщает L’Equipe, ПСЖ готов продать нападающего Неймара в случае, если клубу поступит выгодное предложение.

Политика Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте» Ранее Болтон сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае якобы заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.

Политика Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.

Политика В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Происшествия 17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.

Происшествия Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.

Футбол Подольски перенес операцию после тяжелого гриппа В начале июня форвард был госпитализирован с тяжелым вирусным гриппом. Позднее он перенес операцию из-за возникших осложнений.

Общество Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.

Общество Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.

Политика В Кремле рассказали о подходах Путина в отношении Украины Президент России Владимир Путин занимает "выжидательную" позицию по Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Хант рассказал о готовности лидеров ЕС к пересмотру условий Brexit Европейские лидеры хотят решить проблему забуксовавшего Brexit, рассказал Хант в интервью программе «Шоу Энди Марра» канала BBC-1, вышедшей в эфир в воскресенье, 16 июня.

Футбол Агент: «Порту» очень хотел бы подписать Зе Луиша Агент нападающего «Спартака» Зе Луиша Пауло Барбоза прокомментировал возможный переход своего агента в «Порту».