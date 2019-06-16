«Зенит» интересуется защитником «Наполи» РуемЧемпионат 05:43

«Зенит» претендует на приобретение защитника «Наполи» Мариу Руя. 28-летним игроком сборной Португалии также интересуются «Милан», «Аталанта» и «Шальке-04», сообщает Tuttosport. Руй выступает за «Наполи» с лета 2017 года.

Футбол Иско и Бэйл не собираются уходить из «Реала» Футболисты мадридского Реала Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниель Себальос не собираются уходить из клуба, даже если они не будут получать достаточно игрового времени.

Кино Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык» Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.

Здоровье Медики рассказали, как пиявки способны повлиять на организм человека Медики рассказали о преимуществах гирудотерапии и о том, как могут повлиять пиявки лекарственные на организм человека.

Политика Болтон заявил об отсутствии предъявленных обвинений Уилану в России Россия не предоставила фактов, доказывающих причастность американца Пола Уилана к совершению каких-либо преступлений, считает помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Футбол В Неаполе сорвали именную табличку про Сарри В Неаполе неизвестные сорвали табличку с дома, посвященную 60-летнему тренеру Маурицио Сарри.

Происшествия Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.

Здоровье Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам «В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.

Шоу-бизнес Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016» Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.

Политика Главу Дагестана госпитализировали в Москве из-за воспаления легких Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве, сообщается на сайте правительства республики.

Политика Лолита ответила на скандал с шуткой о Крыме Напомним, Никитенко вспомнила старую шутку Александра Цекало, которая прозвучала в новогодней программе 1999 года.

Шоу-бизнес 14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.

Авто Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в продаже 18 июня Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в свободной продаже с 18 июня нынешнего года.

Политика Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.

Армия и оружие Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс» Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.

Происшествия В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.

Происшествия В Пензенской области задержали еще 12 участников массовой драки Следователи совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержали еще 12 участников драки, в которой погиб житель села Чемодановка Пензенской области.

Политика Борис Джонсон не пришел на предвыборные дебаты В Великобритании кандидаты на пост лидера тори и премьер-министра должны были обсудить основные проблемы страны в телестудии.

Армия и оружие Отдать «хвосты»: Минобороны усложняет экзамены в военных вузах Проверка на практиках Как сообщили "Известиям" в Минобороны, ведомством уже разработаны изменения в приказ министра № 670, который регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах.

Авто Эксперты назвали самые популярные варианты обмана клиентов на СТО Автоэксперты определили самые часто встречаемые случаи обмана клиентов на станциях по ремонту автомобилей.

Происшествия В центре Киева произошел мощный взрыв В центре Киева произошел мощный взрыв, сообщает УНИАН. Отмечается, что инцидент произошел на улице Тургеневская, 20.