Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Наполи» РуемЧемпионат 05:43
«Зенит» претендует на приобретение защитника «Наполи» Мариу Руя. 28-летним игроком сборной Португалии также интересуются «Милан», «Аталанта» и «Шальке-04», сообщает Tuttosport. Руй выступает за «Наполи» с лета 2017 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:14, Ашберн
Музыка
Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
Обновлено в 18:08
Футбол
Иско и Бэйл не собираются уходить из «Реала»
Футболисты мадридского Реала Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниель Себальос не собираются уходить из клуба, даже если они не будут получать достаточно игрового времени.
Обновлено в 16:37
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына
В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:18
Здоровье
Медики рассказали, как пиявки способны повлиять на организм человека
Медики рассказали о преимуществах гирудотерапии и о том, как могут повлиять пиявки лекарственные на организм человека.
Обновлено в 13:25
Футбол
Леонид Слуцкий: «Федеральные стандарты и современная подготовка футболистов так же далеки друг от друга, как Северный и Южный полюсы»
В современной системе школ, которые находятся под министерством спорта, невозможно подготовить футболистов.
Обновлено в 17:30
Технологии
В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами
Обновлено в 15:20
Политика
Болтон заявил об отсутствии предъявленных обвинений Уилану в России
Россия не предоставила фактов, доказывающих причастность американца Пола Уилана к совершению каких-либо преступлений, считает помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 18:43
Футбол
В Неаполе сорвали именную табличку про Сарри
В Неаполе неизвестные сорвали табличку с дома, посвященную 60-летнему тренеру Маурицио Сарри.
Обновлено в 16:03
Происшествия
Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю
Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»
Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Политика
Главу Дагестана госпитализировали в Москве из-за воспаления легких
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве, сообщается на сайте правительства республики.
Обновлено в 18:32
Политика
Лолита ответила на скандал с шуткой о Крыме
Напомним, Никитенко вспомнила старую шутку Александра Цекало, которая прозвучала в новогодней программе 1999 года.
Обновлено в 02:59
Кино
«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено в 03:22
Авто
Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в продаже 18 июня
Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в свободной продаже с 18 июня нынешнего года.
Обновлено в 13:25
Политика
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено в 19:04
Общество
Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы хорошо выглядеть
Обновлено в 03:56
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Пензенской области задержали еще 12 участников массовой драки
Следователи совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержали еще 12 участников драки, в которой погиб житель села Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 03:28
Политика
Борис Джонсон не пришел на предвыборные дебаты
В Великобритании кандидаты на пост лидера тори и премьер-министра должны были обсудить основные проблемы страны в телестудии.
Обновлено в 18:31
Армия и оружие
Отдать «хвосты»: Минобороны усложняет экзамены в военных вузах
Проверка на практиках Как сообщили "Известиям" в Минобороны, ведомством уже разработаны изменения в приказ министра № 670, который регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах.
Обновлено в 17:01
Политика
Во время массовых протестов в Гонконге погиб активист
Обновлено вчера в 23:29
Авто
Эксперты назвали самые популярные варианты обмана клиентов на СТО
Автоэксперты определили самые часто встречаемые случаи обмана клиентов на станциях по ремонту автомобилей.
Обновлено в 13:45
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
В центре Киева произошел мощный взрыв, сообщает УНИАН. Отмечается, что инцидент произошел на улице Тургеневская, 20.
Обновлено вчера в 18:44
Шоу-бизнес
Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей
Как выяснилось, во время гастролей артистка отравилась. На основании этого она была вынуждена отменить сразу несколько важных дел.
Обновлено в 07:05
Спорт
Карякин выиграл шахматный турнир «Армагеддон-2019»
Обновлено в 16:08