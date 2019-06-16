Футбол

«Зенит» интересуется защитником «Наполи» РуемЧемпионат 05:43

«Зенит» претендует на приобретение защитника «Наполи» Мариу Руя. 28-летним игроком сборной Португалии также интересуются «Милан», «Аталанта» и «Шальке-04», сообщает Tuttosport. Руй выступает за «Наполи» с лета 2017 года.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Главное за день на Nevasport: Лодыгин ушел из «Зенита», Россия обыграла Словакию

Нева Спорт16:11

СМИ: «Зенит» начал переговоры с «Наполи» о переходе защитника Руя

Спорт-Экспресс05:30

«Зенит» претендует на защитника «Наполи» Мариу Руя

Sport24.ru05:03

«Зенит» ведёт переговоры о покупке защитника «Наполи»

Фонтанка.Ру06:40

«Зенит» интересуется защитником «Наполи» Руем

Чемпионат05:43

Sportmediaset: защитник «Наполи» Руй может перейти в «Зенит»

Бомбардир.ру05:38

Партнёр Криштиану Роналду по сборной может перейти в «Зенит»

78.ru10:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:14, Ашберн
Музыка

Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым

Обновлено в 18:08
Футбол

Иско и Бэйл не собираются уходить из «Реала»

Футболисты мадридского Реала Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниель Себальос не собираются уходить из клуба, даже если они не будут получать достаточно игрового времени.
Обновлено в 16:37
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына

В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:18
Здоровье

Медики рассказали, как пиявки способны повлиять на организм человека

Медики рассказали о преимуществах гирудотерапии и о том, как могут повлиять пиявки лекарственные на организм человека.
Обновлено в 13:25
Футбол

Леонид Слуцкий: «Федеральные стандарты и современная подготовка футболистов так же далеки друг от друга, как Северный и Южный полюсы»

В современной системе школ, которые находятся под министерством спорта, невозможно подготовить футболистов.
Обновлено в 17:30
Технологии

В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами

Обновлено в 15:20
Общество

Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро

Обновлено в 18:14
Политика

Болтон заявил об отсутствии предъявленных обвинений Уилану в России

Россия не предоставила фактов, доказывающих причастность американца Пола Уилана к совершению каких-либо преступлений, считает помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 18:43
Футбол

В Неаполе сорвали именную табличку про Сарри

В Неаполе неизвестные сорвали табличку с дома, посвященную 60-летнему тренеру Маурицио Сарри.
Обновлено в 16:03
Происшествия

Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю

Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам

«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»

Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Политика

Главу Дагестана госпитализировали в Москве из-за воспаления легких

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве, сообщается на сайте правительства республики.
Обновлено в 18:32
Политика

Лолита ответила на скандал с шуткой о Крыме

Напомним, Никитенко вспомнила старую шутку Александра Цекало, которая прозвучала в новогодней программе 1999 года.
Обновлено в 02:59
Кино

«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес

14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет

14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено в 03:22
Авто

Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в продаже 18 июня

Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в свободной продаже с 18 июня нынешнего года.
Обновлено в 13:25
Политика

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено в 19:04
Общество

Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы хорошо выглядеть

Обновлено в 03:56
Происшествия

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.
Обновлено в 04:28
Происшествия

В Пензенской области задержали еще 12 участников массовой драки

Следователи совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержали еще 12 участников драки, в которой погиб житель села Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 03:28
Политика

Борис Джонсон не пришел на предвыборные дебаты

В Великобритании кандидаты на пост лидера тори и премьер-министра должны были обсудить основные проблемы страны в телестудии.
Обновлено в 18:31
Армия и оружие

Отдать «хвосты»: Минобороны усложняет экзамены в военных вузах

Проверка на практиках Как сообщили "Известиям" в Минобороны, ведомством уже разработаны изменения в приказ министра № 670, который регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах.
Обновлено в 17:01
Политика

Во время массовых протестов в Гонконге погиб активист

Обновлено вчера в 23:29
Авто

Эксперты назвали самые популярные варианты обмана клиентов на СТО

Автоэксперты определили самые часто встречаемые случаи обмана клиентов на станциях по ремонту автомобилей.
Обновлено в 13:45
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

В центре Киева произошел мощный взрыв, сообщает УНИАН. Отмечается, что инцидент произошел на улице Тургеневская, 20.
Обновлено вчера в 18:44
Шоу-бизнес

Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей

Как выяснилось, во время гастролей артистка отравилась. На основании этого она была вынуждена отменить сразу несколько важных дел.
Обновлено в 07:05
Спорт

Карякин выиграл шахматный турнир «Армагеддон-2019»

Обновлено в 16:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мариу Руй
Португальский футболист
Португальский футболист, защитник клуба «Наполи» и национальной сборной Португалии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное